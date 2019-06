Byen er Bergen og bandet er Hjerteslag

Hjerteslag fikk Bergenfest til å koke.

DET MESTE KLAFFER: Plenen var nesten stappfull og kokte under konserten lørdag kveld. byoutline Hedvig Idås

Petter Lønningen

Med drønnende gitarer, knallhard perkusjon og et skeivt smil går et heltent Hjerteslag løs på den nesten stappfulle Plenen.

«Ikkje tenk på det», «Skyggesiden» og «Europa rundt» ringer gjennom natteluften, og selv værgudene skrur igjen kranene og følger nøye med: Bandet som i begynnelsen ble beskrevet som Bergensbølgens sjarmerende lillebror beviser at de endelig er klare for norsk rocks elitedivisjon.

HELTENT: Hjerteslag spilte siste konsert på Plenen under Bergenfest. byoutline Hedvig Idås

Sørgmodige «Linedanserinne»; trampeklapputløsende «Bryllupsplaner & andre fete løgner»; giftige «Møhlenpris Motell» – bandet blander vondt og tungt og får publikum med på notene.

Vokalist Robert Eidevik takker både mamma og alle som har støttet dem siden starten.

Hjerteslag låter best når de tar sjanser.

Hør bare på energien på debutalbumet «Møhlenpris Motell» (2015), eller på de smarte melodilinjene på den nydelige, outrerte «Vannmann 86» (2016).

Derfor var tredjeplaten «Nattseileren» (2019) en aldri så liten skuffelse; komposisjonen var enkle og en anelse tannløse, mens tekstene ofte bikket over i det ubehagelig klisjeaktige.

I levende live er det derimot de nyeste låtene som fungerer best: de har nemlig det trøkket som trengs for å fylle dette formatet. Under åpen himmel får bandet virkelig ut potensialet i låter som hudløse «Det Ronny sa» og desperate «Nordavind».

TAKKET MAMMA: Vokalist Robert Eidevik takket moren og alle som har støttet bandet siden starten. byoutline Hedvig Idås

I kveld klaffer det aller meste for Hjerteslag.

Det hjelper selvfølgelig å spille på hjemmebane, men ingen kan ta fra bandet at «Sang til Sonja» er en av de fineste, norskspråklige rockelåter som er skrevet på denne siden av Raga Rockers' «Hun er fri».

Derfor kunne avslutningslåten «Kong Oscars gate» blitt et lite antiklimaks, hadde ikke Eidevik omskrevet refrenget til «E det bare meg/eller koker hele Bergen/for alt vi tar i blir til seriegull»

Ekte rock handler om å se det store i det lille. Det er fellesskapet i et godt riff, sannheten i en vond tekstlinje, rytmen som treffer deg i hoftene og mellomgulvet.

Rock handler like mye om god, gammeldags eskapisme som å forsøke å sette ord på ens eget liv. Akkurat det gjør nettopp Hjerteslag, og da spiller det ikke så stor rolle om Eidsvik synger litt surt eller at lyden er litt grøtete.

Byen er Bergen og bandet er Hjerteslag.

Publisert 16. juni 2019 01:05