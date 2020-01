Festspillene blir beskyldt for å sette opp «unyansert hvit mannlig populistisk dritt»

Morten Traavik samarbeider med «Sløseriombudsmannen» om sceneforestilling. Det har vakt reaksjoner.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

KONTROVERSIELL: Den bergenske kunstneren og dramatikeren Morten Traavik har tidligere vakt oppsikt med sine kunstprosjekter i Nord-Korea. Nå har det kommet reaksjoner på stykket han jobber med til årets utgave av Festspillene. Foto: Ørjan Deisz

«Velkommen til Festspillene i Bergen, stedet der unyansert hvit mannlig populistisk dritt skal få flyte fritt på hovedscenen!», skrev Kai Johnsen nylig i en diskusjon på nettstedet Scenekunst.no. Johnsen er professor i regi ved Teaterhøgskolen, og har regissert stykker av blant andre Jon Fosse og Cecilie Løveid.

Han har også jobbet som dramaturg for blant andre Pia Maria Roll, som sto bak det mye omtalte stykket «Ways of Seeing», og han har hatt ledende stillinger i Norsk kulturråd.

Blir fulgt av 50.000

Det som får Kai Johnsen til å reagere, er sceneforestillingen «Sløserikommisjonen» som står på plakaten under årets utgave av Festspillene. Forestillingen er et samarbeid mellom kunstner og dramatiker Morten Traavik og personen bak Facebook-siden «Sløseriombudsmannen».

KUNSTNERNE OG ORDSTYREREN: Her ser vi tidligere NRK-journalist Hans-Wilhelm Steinfeld flankert av «Sløseriombudsmannen» og Morten Traavik. Steinfeld skal bidra som moderator og ordstyrer i stykket. Foto: pressebilde/»Sløserikommisjonen»/Festspillene i Bergen

Siden med rundt 50.000 følgere setter søkelys på offentlig pengebruk. «Jeg gransker hvordan byråkrater og politikere sløser bort dine skattepenger», står det skrevet på siden.

Kunstprosjekter som har fått støtte fra det offentlige blir ofte trukket frem av «Sløseriombudsmannen». Seinest 21. januar ble kjønnsforsker og performancekunstner Wencke Mühleisen, som har fått 50.000 av Kulturrådet til et prosjekt om «menstruasjonskunst», omtalt på siden.

«Wencke er både kjønnsforsker, performancekunstner og støttemottaker. Et skikkelig kinderegg! står det.»

Fakta «Sløserikommisjonen» Sceneforestilling som skal vises under årets utgave av Festspillene i Bergen. Er en samproduksjon med BIT Teatergarasjen. Stykket er et samarbeid mellom kunstner og dramatiker Morten Traavik, og personen bak Facebook-siden Sløseriombudsmannen. På siden til Sløseriombudsmannen blir ulike former for offentlig pengebruk omtalt. «Jeg gransker hvordan byråkrater og politikere sløser bort dine skattepenger», skriver personen bak. Ulike kunstprosjekter som er helt eller delvis finansiert av det offentlige blir ofte omtalt på Sløseriombudsmannen. Stykket, som altså ikke skal vises før i mai, har allerede skapt debatt, blant annet på nettstedet Scenekunst.no

Regissør Kai Johnsen utdyper sin skepsis mot stykket overfor BT:

– «Sløserikommisjonen» representerer, slik jeg ser det, anti-skatt, anti-fellesskapsløsninger og anti-velferdssamfunn. Ser man på hvordan «Sløseriombudsmannen»s følgere responderer på min deltakelse i debatten om stykket, viser det hvilken type kultur de er opptatt av: 99 prosent utskjelling. De har funnet seg et nytt mobbeoffer: Kunstneren, sier Johnsen.

– Må ikke felle dom ennå

– Utskjelling, latterliggjøring og overflatisk høyrepopulisme vil aldri kunne representere noen gyldig form for «kritisk blikk». Bøllekultur blir ikke noe annet enn bøllekultur selv om man blir invitert til å drikke champagne med festspillsjefen, fortsetter Johnsen.

En kunstner som er blitt omtalt på siden til «Sløseriombudsmannen» er Vegard Vinge, som sammen med Ida Müller har hatt flere stykker på Festspillplakaten, seinest «Panini-Boys Room» i 2018. Vegard Vinge er blitt spurt av Morten Traavik om å være med på «Sløserikommisjonen», noe han ifølge Traavik ikke har svart på. BT er kjent med at Vinge har reagert sterkt overfor blant annet Festspillene på at «Sløseriombudsmannen» settes opp. Vinge har imidlertid ikke svart på BTs henvendelser.

– MÅ PROBLEMATISERE VÅRT FELT: Festspilldirektør Anders Beyer mener det er viktig at Festspillene utfordrer og problematiserer seg selv. Foto: Bård Bøe

Festspilldirektør Anders Beyer mener folk må vente med å felle en dom over stykket før de har sett det.

– Dette er et stykke som inviterer til debatt. Det ser vi jo når folk feller en dom over stykket fire måneder før det i hele tatt er blitt vist! sier festspilldirektør Anders Beyer.

– Også kunstlivet er et ekkokammer

Han mener det er viktig at Festspillene i Bergen, som i 2020 mottar 19,8 millioner kroner i støtte fra Kulturrådet, tør å problematisere seg selv og sitt felt.

– Vi har tradisjon for å ha poster på programmet som stiller spørsmål ved hva vi i Festspillene i Bergen holder på med. I fjor var det Thomas Seltzer om «stilte dommedag» over finkulturen og den statsstyrte kulturen. I år har Morten Traavik samarbeidet med «Sløseriombudsmannen» om et prosjekt som stiller mange av de samme spørsmålene, sier Beyer.

Han understreker at han ikke har sansen for hvordan ulike kulturuttrykk blir omtalt på Facebook-siden til «Sløseriombudsmannen».

Hør BTs kulturpodkast:

– Det blir gjort narr av kunst basert på små snutter som er tatt helt ut av sammenheng. Det oppstår et ekkokammer der det eneste som gjelder er å gjøre narr av utøverne. Men kunstlivet kan også anses som et ekkokammer – og møtet mellom disse to universene tror jeg kan skape noe uhyre interessant. Samtidig kan det få folk til å snakke sammen, myter kan punkteres, sier Beyer.

– Reaksjonene viser at stykket trengs

Kunstner Morten Traavik mener reaksjonene som er kommet på stykket som skal vises for første gang i mai, viser hvorfor «Sløserikommisjonen» trengs.

– At Johnsen og en liten, men høyrøstet minoritet kan ha så forutinntatte og sterke meninger om et stykke som ikke finnes ennå, bekrefter vel bare med all mulig tydelighet at prosjektet har en viktig misjon, sier han.

– «Sløserikommisjonen» skal være et speil for mange ulike holdninger, noen av dem så internaliserte og inngrodde at folk ikke ser bjelken i sitt eget øye, fortsetter Traavik.

«Sløseriombudsmannen» er fortsatt anonym, men BT har vært i kontakt med personen bak Facebook-siden på e-post.

– Da stykket ble omtalt som «hvit mannlig populistisk dritt», var det første som slo meg at det bare er to år siden en hvit mann (Vegard Vinge) fikk godt betalt for å drite på scenen under Festspillene i Bergen. Den gang ble det anerkjent som en viktig forestilling blant dem i miljøet til Kai, så hvorfor ikke nå? skriver personen bak siden.

«Sløseriombudsmannen» reagerer på beskyldninger om at hans Facebook-side og dens følgere representerer en «bøllekultur»

– Det er en ryggmargsrefleks for folk i det statsstøttede kunstfeltet at alle som stiller spørsmål ved skattefinansieringen skal stemples som dumme «hatere». Samtidig er det klart at keiseren med sine nye klær (som jeg og følgerne mine har vært nødt til å betale for) kan føle det er ydmykende om vi sier han er naken – og kanskje også peker og smiler! – men tonen min er absolutt mer sivilisert enn den kunstnerne selv bruker når de snakker om prosjektet Morten har startet nå, skriver «Sløseriombudsmannen».

Publisert: Publisert 25. januar 2020 17:05

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt