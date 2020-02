Bergen har fått sin aller første Michelin-stjerne

I 2019 var restauranten på randen til konkurs. Nå kan Bare i Børsen smykke seg med byens første Michelin-stjerne.

SLAPP JUBELEN LØS: På Bare Restaurant fulgte folk livesendingen fra Michelin-utdelingen i Trondheim. Foto: Tor Høvik

På Bare Restaurant i Børsbygningen har det samlet seg en rekke matentusiaster for å følge Michelin-utdelingen på storskjerm mandag kveld. Like før klokken 18 ble det klart: Bare Restaurant har endelig fått den ettertraktede Michelin-stjernen.

På scenen slo konferansier Thomas Giertsen fast at Bergen endelig hadde fått sin stjerne.

– Det var på tide, repliserte kjøkkensjef Kristian Bretten Vangen som gikk på scenen for å motta prisen.

VANT: Fra venstre ser vi Øystein Ellingsen og Morten Tungesvik som var med å motta prisen. I hvit Michelin-jakke er kjøkkensjef Kristian Bretten Vangen. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Han høstet skryt, men var kjapp med å dele æren for utmerkelsen.

– Dette er ikke bare meg. Det handler om teamet og leverandørene våre. Vi har en fantastisk produksjon, med glade bønder og fiskere. Vi elsker vestkysten av Norge og vil vise gjestene vår takknemlighet til leverandørene våre.

Medeier av Bare Restaurant, Kjetil Smørås, er storfornøyd.

– Vi synes det er helt fantastisk å få oppleve dette. Å være med å hente den første stjernen frem til Bergen, sier Smørås på telefon fra Trondheim, hvor stjernene deles ut.

Se utdelingen her:

I restauranten sto jubelen i taket da Bare-teamet i Bergen mottok beskjeden.

– Vi er så stolte. Det er så godt at det gjør vondt, sier en tydelig preget Jon Erik Øien like etter at han har hoppet i taket av glede.

Restaurantsjefen, som for tiden i pappaperm, hadde tatt plass ved siden av Robin Johannesen, som for tiden vikarierer for han.

De er begge enige i at dette aller fremst er kokkenes fortjeneste.

– Kvaliteten på kjøkkenet er det aller viktigste, sier Johannesen.

– Fantastisk rørende

– Vi synes det er på tide at Bergen markerer seg på Michelin-kartet. Og er selvfølgelig veldig ydmyk og glad, sier Smørås.

Smørås gikk inn som majoritetseier av restauranten da Bare hadde økonomiske problemer i fjor, og brukte fire millioner kroner på restauranten for å sikre byen en stjerne.

– Men dette er først og fremst en stor anerkjennelse til kokkene, som er entusiaster og som vier sitt liv til gastronomi av høyeste klasse, sier han.

LYKKE: Matgleden tok overhånd på Bare Restaurant mandag kveld. Foto: Tor Høvik

Fakta Michelin-guiden Le Guide Michelin er verdens mest anerkjente restaurantguide, opprettet av de franske brødrene André og Édouard Michelin i 1900.

Stjernerangeringen ble innført i 1931. Tre stjerner betyr at restauranten er «verdt en reise i seg selv». To stjerner: Maten er «verdt en omvei». En stjerne: «En eksepsjonelt bra restaurant i sin kategori».

Maaemo (Oslo) er den eneste norske restauranten med tre stjerner i 2019.

Syv andre har én stjerne. Disse er: Galt (Oslo), Kontrast (Oslo), Statholdergaarden (Oslo), Re-Naa (Stavanger), Sabi Omakase (Stavanger), Fagn (Trondheim) og Credo (Trondheim).

Guiden anbefaler også restauranter uten stjerne. I 2019 var Lysverket den eneste restauranten i Bergen som ble omtalt.

Han benytter også anledningen til å skryte over gründerne Øystein Ellingsen og Morten Tungesvik, som har jobbet målrettet i flere år for å komme på Michelin-nivå.

– De har hatt ulike økonomiske utfordringer underveis, men har hele tiden elsket det de holder på med. Det er fantastisk rørende å være med på at de henter hjem en stjerne til Bergen. Det er virkelig velfortjent.

BARE: Kjøkkensjef Kristian Bretten Vangen, restaurantsjef og gründer Øystein Ellingsen og hovedeier Kjetil Smørås (fra v.) har jobbet målrettet mot en Michelin-stjerne. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Matentusiast Bjarte Askeland, er leder for Bergensavdelingen til den gastronomiske organisasjonen Chaîne des Rôtisseurs.

De har samlet over 55 medlemmer til et festmåltid på Bare mandags kveld.

– Dette er fantastisk flott og utrolig fortjent. Vi hadde våre mistanker om at restauranten kom til å få en stjerne, men visste ingenting i forkant, sier han.

– Men da jeg møtte restaurantledelsen forrige lørdag var de i veldig godt humør, så jeg tolket det som et godt tegn, fortsetter han og smiler bredt.

I HEIAGJENGEN: Kjendiskokk og tidligere stjerneinnehaver Eyvind Hellstrøm skal ha vært positiv til Bares Michelin-ambisjoner da han var gjestekokk nylig. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX (ARKIV)

For noen uker siden var kjendiskokk Eivind Hellstrøm på Bare for å lage et gourmetmåltid til bergenserne. Da skal han ha gjort det klart at restauranten holdt et godt nok nivå til å få en stjerne.

– Jeg vil bare gratulere til hele gjengen ved Bare. Flott innsats, skriver han i en SMS til BT.

– Dette kan forandre Bergen som matby for alltid

BTs matanmelder Nanette Nartey mener Michelin-stjernen er velfortjent.

– Først og fremst vil jeg gratulere den flinke gjengen bak Bare Restaurant, som leverer matopplevelser i en annen klasse og har en unik måte å kombinere mat og historiefortelling på.

VELFORTJENT: Nanette Nartey sier Bare er i særklasse på å vise frem våre lokale råvarer og mattradisjoner. Foto: Tuva Åserud

Både Trondheim, Stavanger og Oslo har tidligere mottatt stjerner og utmerket seg kulinarisk.

– Nå er det endelig Bergen sin tur. Dette kan forandre Bergen som matby for alltid og jeg håper dette kan inspirere andre restauranter i Bergen til å strekke seg litt lenger, avslutter hun.

Vil gi Bergen løft

Det er Anders Nyland, reiselivsdirektør i Bergen, enig i.

– Michelin-stjernen betyr mye og vil gi Bergen et løft som reiselivsmål. En ny undersøkelse viser at mat og drikke har blitt viktigere for reisende enn før. Nå får vi flere strenger å spille på i markedsføringen vår.

Sammen med Elin Sjødin Drange, næringssjef i Bergen kommune, har han tatt turen til Trondheim i dag.

De deltar på Michelin-utdelingen, men har også hatt et møte med representanter fra Michelin-guiden.

Vil ha stjerneutdelingen til Bergen

De ønsker nemlig at Bergen skal arrangere Michelins nordiske stjerneutdeling i 2022.

– Vi fikk veldig gode signaler. Representantene mente Bergen var spennende, både som matby og som kulturby, sier Drange.

Hun forteller at Visit Trondheim anslår at stjerneutdelingen har gitt byen en markedsføringseffekt på flere hundre millioner.

– Det er veldig spennende tall. Bergen er i tillegg medlem av UNESCOs kreative byers nettverk for gastronomi. Sammen med UNESCO-logoen kan Michelin-stjernen virkelig løfte Bergen som matby og destinasjon, sier Drange.

SAMLET: Alle stjernevinnerne fra de nordiske landene samlet på scenen. Foto: Ole Martin Wold

