En amerikansk tragedie

Filmens største fortrinn er at den på troverdig vis handler om arbeiderklassen.

Hvor langt er Bee (Bre Blair) og Jim (Michael Ray Escamilla) villige til å gå for å berge sønnens liv?

Britt Sørensen Filmanmelder

«Swamp Lion»

Regi: Torben Bech

Hva: Drama/spenning

Land: USA/Norge

Premiere: 11. november

I bunn og grunn handler «Swamp Lion» om verdien av velferdsstaten. Altså kunne den knapt vært laget i Skandinavia, selv om den har norsk produsent og dansk regissør. Historien følger velkjente linjer. En guttunge, Jack (Jack Elliot Ybarra), får en dødelig kreftdiagnose. Behandlingen som kan redde ham, dekkes ikke av familiens helseforsikring. Så hvor langt er foreldrene villige til å gå for å berge ham?

Noe av det fine ved filmen er at den tegner et troverdig portrett av denne arbeiderklassefamilien, der far Jim er langtransportsjåfør og mor Bee jobber i butikk. Michael Ray Escamilla og Bre Blair ser begge ut som om de er grodd direkte ut av miljøet Jim og Bee er en del av. Selv om dette ikke er store dybdeportretter, gis begge nyanser nok til å fremstå som hele personer, med styrker og svakheter, særlig stilt overfor den store utfordringen det er å skaffe penger til sønnens behandling.

Løsningen blir en slags ultralett utgave av «Breaking Bad». Jim begynner å smugle dop. Da dette viser seg å ikke gi penger nok, tar han en snarvei som skal vise seg å være langt farligere.

Jim (Michael Ray Escamilla) på vei inn i dopsmuglingens irrganger.

Dette er altså sosialrealisme på amerikansk, pakket inn i en krim/spenningshistorie med noen store skurker og noen veldig små. Lagt til en liten by i Texas, nær den mexicanske grensen, tilfører både landskap og tematikk et anstrøk western, selv om dette ikke males ut.

Regissør og manusforfatter Torben Bech maler heller ikke ut de mange potensielle spenningsmomentene som ligger i Jims smuglervirksomhet. Det er mer snakk om en lavtbrennende uro for hva som kan komme til å skje. Først mot slutten strammes spenningen såpass til at jeg kjenner det litt i magen.

Stripperen Charlie (Karen Sours Albisua) tilbyr Jim en snarvei for å tjene mer penger.

Bo Bilstrups foto gir filmen et litt rufsete preg som den kler. Likevel er det ikke en film som fester seg. Tematikken er så velkjent at den kjennes oppbrukt, og Bechs innfallsvinkel er langt fra original. Som miljøskildring og beskrivelse av en amerikansk tilstand er den helt OK og fort glemt.