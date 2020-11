Edvard Munch og spanskesyken: – Han var opptatt av sykdom hele livet

«Selvportrett i spanskesyken» av Edvard Munch har fått ny aktualitet under koronapandemien, mener kunsthistoriker.

Edvard Munchs «Selvportrett i spanskesyken» fra 1919. I selvportrettet ser vi Munch sittende i den ikoniske kurvstolen i kunstnerhjemmet på Ekely i Oslo. Vi ser spor av «Skrik» i ansiktsuttrykket – som er innvevd i bildet. Verket tilhører Nasjonalmuseet. Foto: Børre Høstland

– Munch var opptatt av sykdom hele livet. Men hadde han egentlig selv spanskesyken?

Kunsthistorikeren Øystein Ustvedt er aktuell med bok om Edvard Munch. Et sentralt tema er Munchs forhold til sykdom. På omslaget er Munchs kjente «Selvportrett i spanskesyken» avbildet.

– Var Munch virkelig selv smittet av spanskesyken, eller identifiserte han seg bare veldig sterkt med pandemien som herjet hele verden for hundre år siden? spør Ustvedt.

Fakta Spanskesyken I løpet av juni 1918 ble Norge rammet av spanskesyken, sannsynligvis etter smitteimport fra Storbritannia.

Spanskesyken kom i tre faser: Sommerepidemien 1918, høstepidemien 1918 og vinterepidemien 1918–19. Av disse var høstepidemien den alvorligste.

Man regner med at 13.000–15.000 nordmenn mistet livet av spanskesyken, de fleste av lungebetennelse eller lungekomplikasjoner.

Dødeligheten var høyest blant barn og unge voksne, antakelig fordi eldre personer hadde blitt utsatt for et liknende virus tidligere og derfor hadde noe immunitet. Kilder: Store norske leksikon og Tidsskriftet for Den norske legeforening Les mer

Redselen for å bli smittet

Maleriet har fått ny aktualitet med koronaen. Det formidler redselen for å bli smittet på en veldig tydelig måte, mener Ustvedt

– Det er en trussel som yngre generasjoner har vært ganske skånet for, men som nå har kommet kraftig tilbake, sier han.

Spanskesyken var en influensaliknende epidemi som i perioden 1918–1920 rammet store deler av verden.

Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde, det vil si flere enn antall døde under første verdenskrig og andre verdenskrig til sammen.

Spanskesyken regnes som den verste influensaepidemien i historien.

Nå er oppmerksomheten om virus som overføres ved pust, dråpe og berøring igjen kommet på agendaen. Det er som om noe fortrengt eller glemt kommer tilbake til oss.

– Betydningen av renslighet og livets utsatthet. Pandemien kan ramme hvem som helst og hvor som helst. Den frykten formidles godt i Munchs bilde, sier Ustvedt.

Edvard Munch skildret ofte sykdom i sine motiver. Her «Mannen med bronkitt». Tilhører Munchmuseet. Foto: Sidsel de Jong

Skapte historier om seg selv

Selv tviler Ustvedt på at Munch virkelig var smittet av den dødelige spanskesyken.

– Munch var opptatt av sykdom hele livet. Det påvirket kunstnerskapet i stor grad, men han bedrev også historiefortelling og selvmytologisering.

Munch skapte historier om seg selv både som menneske og kunstner. I hvor stor grad de var «sanne» eller skapt ut fra hvordan han ønsket å bli oppfattet, kan diskuteres.

– Jeg tenker at maleriet kan forstås som en dramatisk iscenesettelse, der Munch levde seg inn i rollen som en person rammet av den verste epidemien i manns minne, sier Ustvedt.

Kunsthistoriker Øystein Ustvedt sier Edvard Munchs sykdomsbilder har fått en ny aktualitet i koronakrisen. Foto: Privat

Dødstrussel og sykdom som bærebjelker

Smittefare og dødstrussel var to av de store bærebjelkene i Munchs liv og kunst. Sånn sett blir maleriet både en subjektiv fortelling og et historisk dokument.

– Det er et av Munchs største og flotteste selvportretter. Sykdomstemaet står litt i kontrast til kraften og vitaliteten i den maleriske utførelsen. Det stemmer liksom ikke at en dødssyk kan gjennomføre et sånt bilde. Den tvetydigheten synes jeg er interessant.

Munch hadde viljen til å vise livets skyggesider – det uhyggelige og urovekkende ved kroppslig forfall.

– Bildet skaper en fornemmelse av åndedrett og sykelukt i rommet. Her har det ikke vært luftet på en stund, sier Ustvedt.

Familien sterkt rammet

Spanskesyken var en kraftig, livstruende pandemi, som satte sine spor over hele verden.

– Hvis Munch virkelig var alvorlig syk, er det rart at det ikke har nedfelt seg i noen sykejournaler eller andre historiske dokumenter, sier Ustvedt.

Han tror spanskesyken traff noe i Munchs familiehistorikk og livsanskuelse.

Munchs familie var sterkt rammet av sykdom og tidlig død.

Hans mor døde av tuberkulose da Munch var fem år. Han var 13 år gammel da søsteren Sophie døde av tuberkulose i 1877. Også broren og faren døde tidlig.

Edvard Munch var opptatt av sykdom hele livet. Her hans kjente motiv «Det syke barn» fra 1885–86. Tilhører Nasjonalmuseet, Oslo. Foto: Nasjonalmuseet

Preget av spanskesyken uansett

Kunsthistoriker Jon-Ove Steihaug, avdelingsdirektør ved Munchmuseet, er også opptatt av maleriet. Han påpeker at bildet har hatt flere titler.

I ulike utstillinger i Europa er det navngitt alt fra «Selvportrett i slåbroken», «Influensasyk» og «Spansk syke».

– Vi vet at Munch var syk på denne tiden, men ikke om han hadde bronkitt, influensa eller spanskesyke. Det er ikke entydig. Vi vet heller ikke om det er hans egen sykdomserfaring eller familiens erfaring bildet henviser til, sier Steihaug.

Steihaug sier det er naturlig at Munch ble preget av spanskesyken, enten han var smittet eller ei.

– Sykdom er et gjennomgående tema i hans kunst. Og spanskesyken var uendelig mye verre enn det vi nå opplever med koronapandemien, sier Steihaug.