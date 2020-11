Har måttet flytte på over 100.000 publikummere

Koronareglene skaper ekstraarbeid for kultur-livet. Én arrangør har opprettet eget billett-kontor for å håndtere all ombookingen.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Frank Nes i Bergen Live frykter at alle de 38 konsertene før jul – i Håkonshallen, Grieghallen, USF Verftet og Ole Bull Scene – kan gå fløyten. Det dreier seg om cirka 16.000 billetter. – Vi har flyttet noen konserter tre ganger, ofte på kort varsel. Likevel er publikum veldig tålmodig. Her fra Grieghallen i juni. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)