Slik lytter du til BTs podkaster

Nytt innhold flere ganger i uken. Her får du full oversikt.

En god måte å lytte på er via BTs nyhetsapp.

Vi vet at mange av våre brukere ønsker å også kunne lytte til Bergens Tidende, og vårt utvalg av podkaster blir stadig større.

Men aller først, hva er egentlig en podkast? Redigert lydinnhold som blir publisert på internett er den enkle forklaringen. Som radio, bare at du selv bestemmer når og hvordan du vil lytte.

Her er fire måter å gjøre det på.

Last ned BTs nyhetsapp for iPhone og Android .

Appen er tilgjengelig for alle, og BT-abonnenter har dessuten tilgang til eksklusivt innhold.

En god måte å lytte på er via BTs nyhetsapp.

Søker du på Bergens Tidende, og deretter eventuelt trykker på «See all podkast & shows», får du opp hele katalogen.

For deg som er kjent med strømmetjenesten, trenger du bare å søke på ønsket podkast i søkefeltet, for eksempel «Nokon må gå» eller «Ballspark».

3

Podkast-apper

BT-lyden finner du også på de innebygde podkastappene i telefoner og nettbrett.

For Apples produkter er det appen «Podkaster» som gjelder, mens Google Podcasts er standard i Android. Sistnevnte funker også i Iphoner og på Ipader.

Også her er det bare å søke etter BTs podkaster.

Og igjen - søker du etter «Bergens Tidende», spretter hele menyen vår opp.

Vi gjør oppmerksom på at det finnes en rekke andre podkast-applikasjoner som du kan laste ned. Stort sett er det like enkelt å finne BT-innhold som beskrevet over. Om ikke, ta gjerne kontakt.