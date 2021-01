Slik blir årets festivaler

2020 var et dårlig år for musikkfestivalene på Vestlandet og i Bergen, hvor tilnærmet samtlige måtte avlyse. Festivalsjefene BT har snakket med, sier det sitter langt inne å avlyse én gang til.

I 2020 har du kanskje drømt tilbake til tiden der du kunne stå som sild i tønne på festningen under Bergenfest, sitte i en fullsatt Grieghallen under Festspillene, eller oppleve påskejazz på toppen av Hanguren på Voss.

Vi har snakket med seks festivalsjefer om hva de planlegger for – og hva de tror vil skje i år:

1

Borealis

Årets Borealis-festival blir en kombinasjon av fysiske og digitale opplevelser. Her fra «Sun & Sea»-konserten under årets Borealis-festival, fem dager før Norge stengte ned. Foto: Jannica Luoto

Arrangeres 17.–21. mars 2021.

Artister bekreftet til nå: Komponist Ruth Bakke, videokunstner Anne Marthe Dyvi, komponist Raven Chacon.

Festivalen var en av de siste som ble arrangert i pandemiåret 2020.

Etter å ha lagt om planene flere ganger siden den gang, planlegger de nå en festival som både blir digital og fysisk på én gang.

– Det blir komprimert og færre prosjekter, men alle vil ha både et live og et digital uttrykk, slik at vi kan tilby opplevelser både til dem som er i salen og de som ikke kan komme av ulike grunner, sier hun.

På grunn av usikkerhet knyttet til reising, har de utvidet prosjektene som gjennomføres av kunstnere i Norge og flyttet en del av de internasjonale.

Rude forteller at den kommende festivalens billettinntekter vil bli betydelig lavere enn før. Den digitale delen vil være gratis.

– Det som er mest trist for meg er at vi må ha redusert kapasitet. Arbeidet vårt handler om å åpne opp musikken og kunsten for mange, sier hun.