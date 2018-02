Her er fem fine tips til helgen.

KONSERT: Mozart møter Bowie

Grieghallen

Hva: «Ashes to Ashes» – en hyllest til Mozart og Bowie.

Hvor: Grieghallen.

Når: Søndag 14.00 og 19.00.

Hvorfor: Dette høres ut som en uimotståelig miks av to av verdenshistoriens store musikere. Riktig nok litt på hver sin planet i musikk-universet, men nettopp derfor.

Bak den originale ideen står Langhaugen videregående skole, som i forestillingen mikser musikk og tanker fra de to mesterne. Store deler av Mozarts «Rekviem» mikses med kjente Bowie-låter som «Ashes to Ashes», «Life on Mars» og «Fame», ledsaget av dans, orkester, storband, band og kor. 170 av skolens elever er involvert.

Forestillingen markerer også at danselinjen på Langhaugen feirer sine første 20 år.

Britt Sørensen

BOK: Alt du vil vite om bæsj, men ikke har villet spørre om

Flu Hartberg

Hva: Verda går på do.

Hvor: Litteraturhuset i Bergen.

Når: Lørdag 14.30.

Hvorfor: Barn elsker å snakke om bæsj. Men det er mye vi voksne ikke vet om avføring. Syns du det er pinlig, kan du selvsagt utstyre deg med et barn som alibi. Det er tross alt en faktabok for barn Pia Strømstad og Flu Hartberg har laget. Men «Do. Ei stinkande reise i bæsjens historie» tar opp ting jeg kjenner jeg blir skikkelig nysgjerrig på. For hvordan var egentlig doene i gamle dager? Hvordan blir de i fremtiden? Hva gjør romfarere når de må på do, og kan bæsjen bli en ressurs om ikke lenge?

Strømstad forteller også historien bak ulike uttrykk knyttet til dritt og møkk, som for eksempel «drittsekk». I middelalderen var nemlig drittsekker et våpen. Man skuffet bæsj oppi en sekk, blandet gjerne med rottelik og ymse annet, og laget en katapult som sendte drittsekken over muren og i hodet på angriperne.

Pia Strømstad kommer selv og leser høyt for alle fra tre år og oppover. Puter og tegnesaker, saft og grøt blir det også.

Britt Sørensen

FOREDRAG: Lær deg hersketeknikkene, så slipper du å bli tråkket på

Jo Straube

Hva: Sigrid Sollund holder foredrag om hersketeknikker.

Hvor: Loddefjord bibliotek.

Når: Torsdag 18.00.

Hvorfor: Sist Sollund var i Bergen med foredraget sitt, var interessen så stor at hun kunne fylt hovedbibliotekets foredragssal 25 ganger. Var du av dem som ikke fikk plass da, får du en ny mulighet nå.

Som programleder i NRKs debattprogram Dagsnytt 18 ser Sigrid Sollund hersketeknikker i full utfoldelse hver dag. Da BT intervjuet henne i forbindelse med forrige foredrag, beskrev hun hersketeknikker som noe som sies og gjøres mot personer eller grupper, og som rammer andres autoritet eller verdighet. «Det er noe man gjør for å jekke ned andre, slik at man selv får mer spillerom og makt. Herske­teknikker foregår gjerne på en ganske skjult måte, noe som gjør det vanskelig å ta tak i der og da. Temaet griper inn i mange menneskers liv, på mange nivåer, fra makthierarkier til mellommenneskelige relasjoner. Derfor kjennes det relevant for veldig mange» sa Sollund.

Allerede i 1945 skrev psykologen Ingjald Nissen om hersketeknikker, men begrepet ble mer allment kjent da SV-politiker Berit Ås skrev om de fem hersketeknikkene i 1979. De handlet mye om menns hersketeknikker overfor kvinner. I dag snakker Sollund om hvordan de arter seg i samfunn med større likestilling og andre maktstrukturer. Nyttig kunnskap, enten du selv vil bruke dem, beskytte deg mot dem eller slå tilbake.

Britt Sørensen

KONSERT: Hør norsk visepop på Verftet

Anne Valeur

Hva: No. 4-konsert.

Hvor: USF Verftet.

Når: Lørdag 19.00.

Hvorfor: Spellemann-nominerte No. 4 kommer til Bergen.

Oslobandet No. 4 spiller norsk visepop, og skriver tekster om både livet, familie, kjærlighet og hjembyen. «Det er ikke sikkert at noen norske popgrupper har sunget så himmelsk sammen før» skriver Dagsavisen om bandet.

Trioen består av Emilie Christensen, Ingeborg Marie Mohn og Julia Witek. Bandet ble til på interrail i 2007, da Emilie og Ingeborg skrev sine første låter sammen.

Til tross for at No. 4 har spilt musikk i over et tiår, ble de først kjent i 2014 gjennom den første utgivelsen deres «Lite og stort». Låten ble både spilt i en reklamefilm om flyreiser og A-listet på P1 hele sommeren. I 2016 slapp de debutalbumet «Henda i været», og i høst kom det kritikerroste andrealbumet «Hva nå». Albumet førte til Spellemann-nominasjon i kategorien popgruppe, sammen med Hajk, Marcus & Martinus og Seeb.

Med det nye albumet i bagasjen, spiller No. 4 konsert i Bergen for første gang på nesten et år.

Michelle Kleveland

FILM: Se de beste OL-filmene

DAN CHUNG

Hva: OL-filmer.

Hvor: Hvor som helst.

Når: Når du vil.

Hvorfor: OL i Pyeongchang er i gang, og vi er klare for to uker med neglebiting, jubel og dårlig nattesøvn. Mange av øvelsene går om natten og på formiddagen, noe som gjør at kveldene blir stille perioder i OL-kjøret. De passer derfor perfekt til å se filmene som forteller noen av de mest rørende og dramatiske historiene i OL-historien.

Her er noen hete tips:

1. «Cool Runnings» (1993) forteller den sanne historien om hvordan karibiske Jamaica ble en OL-sensasjon i bobløypene i Calgary i 1988. De hadde aldri sett snø før engang.

2. Nummer to på listen er «Eddie the Eagle» (2016) som portretterer en av mine OL-favoritter gjennom tidene. Eddie «The Eagle» Edwards ble kjent som «verdens dårligste skihopper», og med sine store briller og røde bart ble han nærmest en verdenssensasjon da han deltok i OL i 1988.

3. Til slutt tar vi med «Miracle» (2004) som handler om hvordan det amerikanske hockeylaget mot alle odds slo storfavorittene fra Sovjet på hjemmebane i 1980. Det ble betegnet som et mirakel på is, og kampen ble ikke avgjort før det var mindre enn ett sekund igjen på klokken.

Disse tre er bare noen få i mylderet av filmer om de olympiske lekene. I år fikk vi et nytt tilskudd da kunstløpdramaet på Lillehammer i 1994 ble skildret i filmen «I, Tonya».

Ingvild Nave