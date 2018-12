Her er fire fine ting du kan finne på når juleroen senker seg.

BOK OG SPILLELISTE: Popmusikkens historie

Hva: «Yeah Yeah Yeah» av Bob Stanley

Hvor: Der du finner dine bøker og din musikk

Når: Når som helst

Hvorfor: Slik jeg husker det, før elskelige små mennesker la beslag på alle ledige stunder, var julen en tid for å senke seg ned i en tjukk bok og bli værende. Helst med øretelefoner på, slik at man kunne avgrense inntaket av julemusikk og fordype seg i den etterlengtede Grateful Dead-boksen som dukket opp under juletreet. Den perfekte boken for julelesning må være «Yeah Yeah Yeah» av Bob Stanley. Noen kjenner ham kanskje som en tredjedel av nittitallsbandet St. Etienne, men Stanley kan mer enn å lage elegant elektropop. Som journalist, DJ og plateutgiver har han opparbeidet seg en nærmest leksikalsk kjennskap til popmusikken og dens historie.

I 2013 samlet Stanley all sin kunnskap og formidlingsevne i boken «Yeah Yeah Yeah: The Story of Modern Pop». Her trekker han linjene fra den britiske etterkrigspopen og den amerikanske bluesen via rock’n’roll og sekstitallspopen og videre frem til dagens regnbuespekter av musikalske sjangre. Underveis avdekker Stanley spennende sammenhenger, overraskende småhistorier og så mange glemte perler at han kunne startet smykkeforretning. I motsetning til musikkjournalister flest, har han dessuten en musikalsk åpenhet som tilsier at listepopen kan ha vel så mye å fortelle oss om en epoke som den mer kredible albumrocken.

Dette er en bok som må leses både med øyne og øre, selvsagt. Heldigvis finnes det spillelister som samler alle låtene fra boken som er tilgjengelig for strømming, både kapittelvis og fra begynnelse til slutt. Selv har jeg ennå ikke kommet gjennom hele boken, men bruker i alle fall spillelisten til å gi de elskelige små menneskene litt popmusikalsk dannelse.

Erik Fossen

KONSERT: Pop og jul i offentlig sektor

Bård Bøe

Hva: Konsert med Pish og Emile The Duke.

Hvor: Victoria Café og Pub.

Når: Fredag 21.00.

Hvorfor: Pish og Emile The Duke er tilsynelatende to vidt forskjellige artister. Pish er artistnavnet til Pål Vindenes, kjent blant annet fra Kakkmaddafakka. Som soloartist dyrker han et lydbilde som umiddelbart sender tankene til den amerikanske vestkysten – til påkostede studioer med strandutsikt og vind i håret. Hør bare på låten «Crime», som våre venner i Bergensavisen nylig kåret til årets nest beste bergenslåt.

Pish – Crime (Official Music Video)

Hos Oslo-rapperen Emile The Duke er den amerikanske vestkysten langt unna. Hans musikk er nemlig et møte mellom offentlig sektor og sjangre som hiphop og funk. Den er en slags musikalsk utgave av «The Office», satt til det norske sosialdemokratiet.

«Emile lager kommunal opplysningsrap med sitt alter ego Aasen», sier han selv, og det er selvsagt en god beskrivelse.

Fredag på Victoria kan du altså både drømme deg vekk og tenkte på sol og vind i håret, eller le av deg selv. Spesielt hvis du jobber i en etat i offentlig sektor.

Kjetil K. Ullebø

FILM: Og høyt i toppen, den lysende Springsteen

Paul S. Amundsen

Hva: «Springsteen on Broadway»

Hvor: Netflix

Når: Når som helst

Hvorfor: To og en halv time med en ydmyk, klok, vital og vidunderlig rockepoet. Opptaket av Bruce Springsteens enmannsshow på The Walter Kerr Theater i New York er en rørende, sterk og politisk ladet kveld med en historieforteller av ypperste klasse.

«I’ve never held an honest job in my life», sier Springsteen, og forteller selvironisk om sin lange historie som arbeiderklassens posterboy, solidaritetens hymnesnekker, det reaksjonære USAs refser.

Forestillingen er mye basert på selvbiografien «Born To Run» fra 2016. Men fra scenen blir historien sterkere, nærere og svært levende. Springsteen forteller vittig og følsomt om alt fra sin første gitar, til det kompliserte forholdet til faren. Og ikke minst om sin totale forakt for USAs sittende regime.

Alt dette er bundet sammen med noen av rockehistoriens fineste og mest meningsfulle låter, med Bruce og en gitar og et piano, nokså alene.

Det er lov å klappe, juble og grine. I julen er det alltid lov å grine.

Frode Bjerkestrand

NOSTALGI: Spill deg til julestemning

Bjørn Erik Larsen

Hva: TV-spill

Hvor: Xbox One og Playstation 4

Når: I julen, for eksempel

Hvorfor: Julen er en tid for nostalgi og gode følelser. Så hva er vel bedre enn å sette seg ned i kjellerstuen med god fyr i peisen, en kopp med varm kakao og et nostalgisk TV-spill på skjermen? Forhåpentlig er det flere enn meg som med glede går til gjenkjøp av de gode, gamle spillklassikerne fra 90-tallet.

For min egen del ligger «Spyro Reignited Trilogy» og «Crash Bandicoot N-Sane Trilogy» høyt på prioriteringslisten denne juleferien. Til tross for at sistnevnte til tider kan være irriterende vanskelig.

For de av dere som ikke ønsker den nostalgiske tilnærmingen, så finnes det noen gode spillalternativer for dere også. «Fallout 76» og «Battlefield 5» er verdt å nevne fra høstens nyutgivelser. Her har du utallige timer i godstolen i vente.

Ellers er «Red Dead Redemption 2» er en storfavoritt blant mange. Her kan du utforske Amerikas ville vesten i år 1899. Spillet er for øvrig et godt julegavetips.

Marita Ramsvik