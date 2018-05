Bare minutter etter at Alexander Rybaks opptreden var over, økte oddsen på norsk seier i Eurovision Song Contest.

Rybak sto på 2. plass på oddslisten før han fremførte «That’s How You Write A Song» i Lisboa. Etter at sangen var ferdig ble han imidlertid forbigått av israelske Netta, og hennes «Toy», skriver Aftenbladet. Noen minutter senere hadde også den franske sangen «Mercy» og Litauens bidrag «When We’Re Old» gått forbi Norge, som klokken 21.35 var nede på 5. plass.

Etter at svenske Benjamin Ingrosso hadde framført sin «Dance You Off», gikk også han forbi Rybak og henviste det norske bidraget til 6. plass.

Det er fortsatt kypriotiske Eleni Foureira som er favoritt med «Fuego».

Det norske bidraget har ifølge bookmakerne meget gode sjanser til å avansere til lørdagens finale

Rybak, som i konkurransen framfører sin egen «That's How You Write A Song», var første artist på scenen i Lisboa.

Han startet framføringen med å smile bredt og så ut til å kose seg på scenen. Én gang tok han seg til øret for å rette på enten mikrofonen eller øreproppen, men ellers kunne man ikke observere noe som ikke gikk etter planen. Det karakteristiske hoppet med fela satt perfekt med pyroteknikken, og TV-seerne fikk glede av grafikk på skjermen perfekt synkronisert med Rybaks bevegelser.

Som en kuriositet kunne programlederne nevne at Rybak nå sto for framføringen av sang nummer 1.500 i Eurovision Song Contest.

Bare 10 av 18 land går videre fra torsdagens semifinale, som er den andre. Det vil imidlertid komme som et stort sjokk om ikke Rybak tar Norge videre.

Årets konkurranse arrangeres i Portugal, etter at Salvador Sobral sang landet til topps i fjor med låten «Amar pelos dois». I år deltar 43 land, noe som er tangering av rekorden fra 2008 og 2011.