Kulturbyråden svarer på hvorfor hun sendte e-posten som koster byrådet millioner

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) møter Harald Victor Hove (H) til debatt om kulturens koronatiltak i Bergen.

Hvorfor sa de at arrangementer med maks 20 publikummere kunne gjennomføres, for deretter å komme med en oppfordring om at «færrest mulig arrangementer gjennomføres»?

Kulturlivet i Bergen representeres av teatersjef Sølvi Rolland på Ole Bull scene, som forteller hvordan de har navigert i de ulike koronatiltakene som kulturlivet har måtte forholde seg til siden mars.

I en e-post til kulturaktørene i Bergen anbefaler kulturbyråden å avlyse alle arrangement. Foto: Bergens Tidende (arkiv)

