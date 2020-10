En reise i å være menneske

Danseforestillingen In First Person. The Dance forteller oss at kjønnsidentitet ikke handler om hva slags tiss vi har, men om å

være et menneske.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det ender med at de alle ligger sammen, nakne, som i et maleri. Det er menn med dametiss og damer med mannetiss. Foto: Tuva Åserud