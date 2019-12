Torsdag kveld inntar Abbey Road Nygårdsgaten

The Beatles i Bergen, bursdagsfest på Kode eller film på Fløyen. Her er fire fine ting du kan finne på i helgen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

VERDENS MEST KJENTE OVERGANG: The Beatles-albumet «Abbey Road» har gjort akkurat denne fotgjengerovergangen til verdens kanskje mest kjente. Torsdag fremføres platen i Bergen. Foto: IAIN MACMILLAN, APPLE CORPS / X80001

Hva: Bergensmusikere fremfører The Beatles’ «Abbey Road».

Hvor: Baren Lekk i Nygårdsgaten.

Når: Torsdag, konsertstart 20.00.

Hvorfor: I år er det 50 år siden en viss gate i en viss metropol ble udødeliggjort på grunn av et verdenskjent album. Nei, vi snakker ikke Nygårdsgaten i Bergen, selv om også det er en gate som har gjort seg bemerket musikalsk. Nygårdsgaten dukker blant annet opp i The Aller Værstes «Du sklei meg så nær inn på livet», og siden vi er snille skal vi ikke lage et nummer av at det legendariske bergensbandet synger «Nygårdsgata».

Hør BTs kulturpodkast:

Gaten vi snakker om er selvsagt Abbey Road i London. Gaten som huser Abbey Road Studios, og har verdens kanskje mest kjente fotgjengerovergang. Gaten som har gitt navn til det siste albumet The Beatles spilte inn, og det nest siste de ga ut.

I år er det 50 år siden «Abbey Road» kom. Platen som starter med «Come Together» og inneholder evige Beatles-klassikere som «Here Comes The Sun» og «Something», men også litt mer «skjulte» perler som «Sun King», i den grad man kan kalle låter av The Beatles for akkurat det.

Torsdag kveld skal «Abbey Road» fremføres av en gjeng unge bergensmusikere på den nye baren Lekk i Nygårdagaten. Bandet for kvelden består av blant andre Pablo Tellez, Vetle Junker og Gabriela Garrubo. Pål «Pish» Vindenes, kjent fra blant annet Kakkmaddafakka, er blant kveldens gjestevokalister.

Gabriela Garudo opplyser at hun selv er veldig glad i låten «Sun King» akkurat nå.

Ellers har BT bare ett viktig spørsmål.

– Har dere tatt bilde når dere går over en av fotgjengerovergangene i Nygårdsgaten?

– Der må vi dessverre skuffe deg. Vi tenkte på det, men det ble ikke noe av, sier hun.

KUNST: Bursdagsfest på Kode

MUNCH:«Edvard Munch. I oss er verdener» er ifølge Kode tidenes mest besøkte kunstutstilling på museet. Foto: Rune Sævig

Hva: Kunstutstilling

Når: Torsdag 16.–20.

Hvor: Kode 2 og 3

Hvorfor: Den 12. desember 1863 ble århundrets kunstner, Edvard Munch, født. På torsdag kan du oppleve kunsten hans gratis. Da arrangerer nemlig Kode bursdagsfeiring. Hva kan titlene på Munch-verkene fortelle oss? Og hvordan førte Edvard Munchs tur til Bergen i 1909 til at byen fikk verdens tredje største samling av Munch? Det må du nesten dra til Kode for å finne ut av.

Les også Årets store Munch-utstilling får seks hjerter av BTs anmelder

KINO: JULEFILMFESTIVAL PÅ Fløyen

UTEKINO: Her er 800 bergensere samlet på førpremieren av «Snømannen» på utekino på Fløyen (arkiv). Foto: Ørjan Deisz

Hva: Utekino

Når: Fredag fra kl. 17. Lørdag fra kl. 16.

Hvor: Skomakerdiket på Fløyen

Hvorfor: Har du ennå ikke fått julestemning? Da hjelper det kanskje å ta turen til Fløyen i helgen. Der viser Bergen kino den ene julefilmen etter den andre. På fredag starter de med «Snekker Andersen og julenissen», etterfulgt av «Last Christmas» og til slutt «The Holiday». Lørdag kan du se «Frost 2» eller «Love actually». Bergensværet er jo helt klart en faktor her, men om vi skal tro langtidsvarselet er det ikke regn i sikte verken fredag og lørdag.

Les også Lagunen vil gi Bergen kino knallhard konkurranse

TEATER: Om livet med spiseforstyrrelser

SKUESPILLER: Stine Robin Eskildsen spiller hovedrollen i «Evig søndag». Hun debuterte på DNS høsten 2015. Foto: Pressefoto DNS/Thing

Hva: Teaterforestilling

Når: Premiere torsdag kl. 19

Hvor: Den Nationale Scene

Hvorfor: Sceneversjonen av Linnea Myhres første roman «Evig søndag» er allerede nær utsolgt i helgen. Men på premierekvelden torsdag er det ennå billetter igjen. Boken skrev forfatteren i en alder av 21. Den skildrer et år av livet hennes, som på den tiden var preget av depresjon og spiseforstyrrelser. Nå, åtte år seinere, har Myhres historie nådd scenen.