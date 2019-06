Farvel til Razika – for denne gang

Småskranglete indiepop på ekte «bærrgensk» fremført av fire klassevenninner fra Møllaren

GØNNET PÅ: Maria Amdam og Razika hadde sin foreløpig siste konsert i Bergen. byoutline Hedvig Idås

Einar Engelstad

– Nå må dere ikke begynne å grine. Da ender det med at jeg også begynner å grine, og da blir det ikke noen konsert, sier en tydelig rørt Marie Amdam som innledning til konserten.

Men hun gjør det heldigvis også klart at avskjeden bare er foreløpig. Litt vemodig stemning er det selvfølgelig når Razika tar sitt farvel med det bergenske publikum på Plenen under Bergenfest.

FULLSTAPPET: Razika spilte på Bergenfest lørdag. byoutline Hedvig Idås

Men været er perfekt. Plenen er så godt som fullsatt til tross for at klokken bare så vidt har passert to om formiddagen.

De starter med «Slipp meg fri» som de gjorde på Verftet under den utsolgte avskjedskonserten for noen måneder siden, og fortsetter med «Om igjen». Det låter nøyaktig som det skal.

Småskranglete indiepop på ekte «bærrgensk» fremført av fire klassevenninner fra Møllaren. Razika har vel strengt ikke noe de lenger behøver å bevise etter en suksessfull karriere i snart ti år.

– Denne vil eg dedisere til min nevø Oskar som står der fremme og hører på oss. Eller heter det å dedikere, spør Maria Råkil.

Og storskjermene viser fire år gamle Oskar sittende på pappas skulder mens han får høre tante Maria synge yndlingssangen hans.

– Dette må være den første konserten vi spiller her i Bergen der vi risikerer å bli solbrent, kommer det fra Marie Amdam.

TÅRER OG SVETTE: Razika leverte til fem hjerter hos Engelen. byoutline Hedvig Idås

Gang på gang må hun tørke svetten fra ansiktet. Eller er det tårer?

Publikum koser seg og synger villig med på «Kjæreste Oslo, du er ingenting for oss». Viser med all tydelighet at Razika er blant sine egne og vil bli savnet.

Tre kvarter er strengt i minste laget, men bandet «gønner» på for å sitere et av yndlingsuttrykkene til Marie Amdam. Og med «Vondt i hjertet» – den som alle kan – er det over for denne gang.

Riktignok gjenstår fremdeles noen få festivaljobber i sommer før punktum settes på Øyafestivalen om et par måneder. Eller retter sagt foreløpig punktum. For Razika vil alltid være hjertelig velkommen tilbake.

Publisert 15. juni 2019 16:56 Oppdatert: 15. juni 2019 17:44