Før du drar på storkonsert har Martin Holmes tenkt gjennom alt som kan skje - fra skrubbsår til terror

Før du drar på storkonsert har Martin Holmes regnet ut hvor stor intimsone du trenger. Sikkerhetssjefen i Bergen Live har tenkt gjennom alt fra skrubbsår til ekstremvær og terror.

– Min jobb er å sørge for at arrangementene er trygge for både publikum, artister og alle som er på jobb, sier Martin Holmes.

Mange husker ham som gitarist i bandene Sylvia Wane og Popium.