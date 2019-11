– Noen ganger skjønner jeg at jeg tross alt ikke er bergenser

I den siste utgaven av BTs kulturpodkast diskuterer vi et av de store spørsmålene: Kan det egentlig bli for mye bergenspatriotisme?

TATI OG BARCO: En av de mange sangene Miss Tati fremfører i «Å Bergen, Bergen» er «Bauekorpsgutten». Eirik del Barco Soleglad spiller derimot en gammel erkebergenser som liker rap. Tuva Åserud

– Det er herlig, for bergensere er skamløst selvopptatte. De er skamløst patriotiske. Bergensere gjør jo med patriotismen som de gjør det med mange andre ting: De skur opp til maks, og tar det to hakk videre, sier Eirik del Barco Soleglad.

Han er skuespiller på Den Nationale Scene, og spiller for tiden i det relativt bergenspatriotiske stykket «Å Bergen, Bergen». Soleglad kommer opprinnelig fra Sortland, men han har bodd så lenge i Bergen at han regner seg som bergenser. Brann-supporter ble han allerede før han flyttet til byen.

DEBUTERER PÅ DNS: Miss Tati debuterer på teaterscenen i stykket «Å Bergen, Bergen» på DNS. – Debuten var nervepirrende, sier hun. Alice Bratshaug

Men av og til skjer det ting som får Soleglad til å skjønne at han tross alt ikke er helt fullblods bergenser. For eksempel når flere hundre mennesker spontant reiser seg for å synge «Nystemten» i begynnelsen av et teaterstykke.

Tatiana Palanca, bedre kjent som Miss Tati, sier at hun var litt småskeptisk til buekorps før hun ble med i «Å Bergen, Bergen», der hun blant annet fremfører låten «Bauekorpsgutten».

– Nå har jeg en helt annen respekt for buekorps, sier hun.