Tom Cruise vil møte Erna Solberg

Tom Cruise håper at «Mission Impossible 7» kan starte innspilling på Vestlandet i september. Nå ønsker han en prat med statsminister Erna Solberg.

Foto: Lucas Jackson

Praten skal dreie seg om både filmen og Norge som innspillingsland. Det kommer frem i et brev til Statsministerens kontor fra den norske linjeprodusenten True North Norway.

Det er de som tilrettelegger for at «Mission Impossible 7» kan spilles inn i Norge.

Kulturministeren bekrefter

Kulturminister Abid Raja bekrefter til BT at det er kontakt mellom regjeringen og staben til Tom Cruise.

– Vi har snakket med folk i staben hans. Og vi tar gjerne et møte med Tom Cruise. Jeg håper selvsagt at Erna Solberg kan få dette inn i planene sine. Men jeg er i hvert fall klar. Tom Cruise og jeg har én ting til felles – begge har hengt utenfor Prekestolen. Han i forrige «Mission Impossible», jeg i «71 grader nord», sier Raja og ler.

Kulturminister Abid Raja har hatt kontakt med staben til Tom Cruise. Foto: Ørjan Deisz

I januar fikk prosjektet «Libra» tildelt en ramme på 49,6 millioner kroner fra den norske insentivordningen, som tilsier at filmen planlegger å bruke minst 200 millioner kroner i Norge.

Det viser seg at «Libra» er arbeidstittelen på «Mission Impossible 7», som startet innspillingen i Venezia i februar. På grunn av covid-19, ble alt stoppet og utsatt. Nå håper produsentene å komme i gang i august eller september. Norge er trolig det første innspillingslandet.

Vanskelig med innreisetillatelse

Ifølge brevet fra True North Norway og sjefen der, Per Henry Borch, er Cruise fascinert av Norge, og vil derfor gjøre det han kan for å gjennomføre filmingen her i landet. Slik koronasituasjonen er nå, får ikke folk fra USA innreisetillatelse til Norge.

Tom Cruise henger i Preikestolen i forrige «Mission Impossible»-film. Foto: Credit: Paramount Pictures

Men i EU og andre land jobbes det nå iherdig for at amerikanske storproduksjoner kan gjenoppta filmingen i Europa, ifølge bransjebladet Deadline.

Flere land, også New Zealand og andre utenfor EU, ønsker nå å gi innreise til amerikanske filmteam på de største prosjektene. De testes ved utreise og innreise, gjennomfører produksjonen med spesielle smittevernregler, og får dispensasjon fra karantene.

– De store prosjektene gir store ringvirkninger i distriktene når de gjennomføres, ikke bare i form av sysselsetting og kjøp av tjenester. Men det skaper liv, engasjement og folk blir stolt av å få storfint besøk. Innovasjon Norge og NHO Reiseliv stiller seg også ofte bak disse prosjektene, da verdensomspennende kinodistribusjon er noe man ikke kan kjøpe, skriver Borch til Statsministerens kontor.

– Filmen kan ryke

Til BT sier han at det haster med å få en avklaring på innreiseproblematikken.

– Det blir ingen «Mission Impossible 7» på Vestlandet hvis ikke regjeringen letter på restriksjonene. I dag kan journalister reise inn, men ikke skuespillere. Her dreier det seg om maks ti personer. Resten bor i EU. Dette er en milliardproduksjon som skal spilles inn i flere land der logistikken må planlegges lang tid i forveien, så jeg jobber dag og natt med å finne en løsning, sier Borch.

Njål Lambrechts og Per Henry Borch da de drev Truenorth Norway i Bergen. Foto: EIRIK BREKKE

Kulturministeren vil ikke forskuttere hva som vil skje i Norge fremover.

– Korona er jo et problem for alle. Men vi ønsker å tilrettelegge best mulig, så jeg håper at innspillingen kan gjennomføres. Det hadde jo vært veldig kult hvis det ble noen filmdager i Bergen og, sier Raja.

Statsministerens kontor ønsker ikke å kommentere saken og henviser til Kulturdepartementet.