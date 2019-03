Skuespiller og komiker Jon Skolmen sovnet inn torsdag kveld med familien til stede, opplyser Backstage Management til NTB.

Skolmen har som en av Norges aller kjæreste artister underholdt store og små i over 30 år, og har vært å se på tv, film og revyer i både inn- og utland.

Han var i mange år ansatt i NRK, der han huskes for blant annet barneprogrammet «Jon med skrivemaskinen». I 1976 vant han sammen med Trond Kirkvaag både Gullrosen, Chaplinprisen og presseprisen i Montreux for «The Norway to broadcasting», et humorprogram om kringkastingshistorien i Norge. Komikeren og skuespilleren har også blant annet medvirket i TV-serien «Jul i Blåfjell».

I 2009 ble Skolmen tildelt hedersprisen under utdelingen av Komiprisen. I 2015 uttalte han att han ikke hadde planer om å stå på scenen igjen.