Å skulle revitalisere «Bergens store sønn» Edvard Grieg er en utfordring, kanskje spesielt i Bergen.

I Bergen Offentlige Biblioteks lokaler, vegg i vegg med de historiske arkivene til Griegsamlingen, holder Senter for Griegforskning til. Arkivene inneholder Edvard Griegs originaler. Brev, noter og arbeidsskisser er godt bevart for ettertiden. Men hva nå?

Hvordan kan vi åpne for et nytt potensial for komponisten og gjøre musikken til en mer aktiv kraft i samfunnet? Senteret ble opprettet i 2011 og har siden den gang arrangert flere store konferanser og skapt et attraktivt, internasjonalt miljø for unge forskere i Bergen. Nylig ble det ansatt en stipendiat i en treårig PhD stilling.

Det var mange forventninger knyttet til etableringen av senteret og hva man skulle gjøre for «Bergens store sønn». Flere spørsmål ble reist: Hvordan kan vi gjøre Grieg mer kjent i utlandet? Har vi fått nok ut av Grieg? Journalister og politikere var enige: La oss gjøre ham større! La oss i hvert fall vise verden at han er større! Vi har fortsatt mye å lære om komponisten!

«A-mollkonserten» er blant de fem mest spilte klaverkonserter verden over. Riktignok trenger den stadig nye interpretasjoner som kan frigjøre nye og kanskje overraskende sider ved musikken. Men er dette egentlig det viktigste argumentet for å forske videre på Grieg?

Grieg har blitt en stor del av vår musikalske identitet, men vår identitet i Norge skapes og vitaliseres i møtet med stemmer utenfra.

Konferansen «Den Nordiske Ingrediens» ble nylig arrangert av Senter for Griegforskning. Her var foredrag som ikke bare bekrefter slik vi tror Grieg er, men også foredrag som utfordrer vår oppfattelse av ham og dermed også oss selv slik forskning skal gjøre.

Grieg ble på denne konferansen som et prisme. Et prisme splitter lyset som treffer det. Et prisme er også transparent og blottlegger alle fargene som er skjult i det hvite lyset. Et slik prisme er dermed noe vi kan se verden gjennom fra vårt lille land, og som verden ser gjennom når de ser på oss. Perspektiver fra krigshistorie, litteratur og teatervitenskap ble sendt gjennom prismet Edvard Grieg. Ulike lag hos komponisten ble eksponert. Nye spørsmål ble reist og gåtene utforsket.

Musikken som aktiv kraft i samfunnet ble synliggjort: Hvordan skrive musikk etter terrorangrepet på Utøya? Harald Sæveruds «Kjempeviseslåtten» fikk for en stakket stund ristet av seg krigsanekdoten som omgir verket: «Sæveruds skudd under krigen» da den ble analysert i lys av andre europeiske motstandsverker. Det var som om «Kjempeviseslåtten» gjenoppsto – frigjort, revitalisert og aktualisert.

Å skulle revitalisere «Bergens store sønn» Edvard Grieg er en utfordring, kanskje spesielt i Bergen. Mens litteratur og kunst, Ibsen og Munch stadig dras inn i nye samfunnsaktuelle debatter, er det som om den nasjonalromantiske musikken forblir i en nostalgisk og ufarlig boble.

Er Grieg en «byste av stein» frosset i tid? En av foredragsholderne, Ina Rupprecht åpnet for en diskusjon om hvordan forestillingen om Grieg kan være mer en iscenesettelse av en idé som ble projisert på han gjennom biografier. Hun trakk frem Gerhard Schelderups «festskrift» til Griegs 60 årsdag skrevet i 1903, som et eksempel.

Schelderup innleder biografien med en fremstilling av Norge gjennom en idealisering av bondekulturen, det eksotiske drømmelandet i nord og fortolker musikken deretter: «Folkevisen er også ægte Grieg, norsk natur sett gennem en sterk personlighed». Når han skriver om Griegs forfedre fokuserer han på den mannlige delen av familietreet, slik som var vanlig i det århundret.

Griegs mor, Gesine Hagerup blir bare til en viss grad kreditert i forbindelse med Griegs musikalske oppdragelse. Det tones også veldig ned at Grieg både hadde skotsk og dansk blod i årene. Dette ble et eksempel på hvor omhyggelig biografiens «iscenesettelser» av komponisten som nasjonal toneskald. Norge var i ferd med å bli selvstendig og trengte en helt, et geni! Grieg fikk dette oppdraget på vegne av en hel nasjon.

Komponistbiografien er en sjanger som fryser en forestilling i tid. Den sementerer en fortolkning som blir hengende ved komponisten, mens både historie og hvordan vi definerer kvalitet er levende og endrer seg i takt med tiden. Det er en sjanger med sterk overlevelsesevne.

Vi ser tilsvarende styrke i narrativet gjennom filmer som «Kampen om tungtvannet» og «Den 12. mann». Disse gir et ensidig bilde av fakta rundt annen verdenskrig i Norge. Rupprechts påstand er at det bildet Schelderup tegner av Grieg i stor grad er blitt videreført i norske og tyske biografier som brukes i dag. Er det slike fremstillinger som har gjort Grieg til en uangripelig «byste i stein»?

Motstridende historier kan resultere i frykt for «den andre» fortellingen, fordi den utfordrer vårt verdensbilde, vår sannhet. På 1970-tallet ble det for eksempel gjort et forsøk på å få Griegs forbudte symfoni frigitt, men forgjeves. Et av argumentene som ble brukt, var at hans gode rykte kunne bli ødelagt fordi symfonien kanskje ikke var god nok. Dette viser at å rekonstruere historie er en komplisert prosess. Man kan aldri være helt sikre på fakta. Det er uløselig knyttet til spørsmålet om hvem som er fortelleren og hvilket perspektiv denne har tatt

Når flere lag av historien avdekkes, gir det oss en mulighet til å reflektere over oss selv. Det er diskusjonene og forhandlingene mellom stemmene som er interessant. Når noe blir motsagt, oppstår flere spørsmål som igjen genererer behov for forhandlinger. Det å ha flere alternativer, flere versjoner av historien blir således et sunnhetstegn. Det er når de ulike narrativene utfyller eller motsier hverandre at man åpner for debatt, og man som nasjon eller by kan åpne for selvrefleksjon.