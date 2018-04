Mannen som kjøpte det omstridte maleriet av Sylvi Listhaug (Frp) på et kors, gir det til veldedighet. Planen er at det skal bringe penger til kreftsaken.

Ifølge TV 2 var kjøperen som fikk tilslaget på 300.000 kroner, Ole Peter Duus. Han har valgt å gi det til Tore Gudmestad, som hoppet av budrunden på 270.000 kroner.

Bildet er rammet inn og skal stilles ut i Gategalleriet i Bergen, skriver Dagen. Publikum kan donere penger til Kreftforeningen.

Faren til Thea Steen

Tore Gudmestad er faren til journalist og skribent Thea Steen, som døde av kreft i 2016, 26 år gammel. Hun frontet Kreftforeningens «Sjekk deg»-kampanje og mottok foreningens hederspris.

– Det betyr mye for oss at kunstneren får utstilt dette bildet i galleriet. Han ønsket at bildet skulle henge litt lenger på gaten, nå kommer det tilbake til folket ved at publikum kan se det i galleriet, sier Christer Holm, eier av Gategalleriet, til Dagen.

Holm opplyser at Listhaug-maleriet kommer til å henge i Gategalleriet en periode og så få en fast plassering. Han venter mye publikum.

Hengt opp i påsken

Det var gatekunstneren AFK som sto bak bildet «Making a martyr», som ble malt på et lerret som ble limt fast på en murvegg på hjørnet av Fosswinckels gate i Bergen natt til andre påskedag.

Bildet forestiller Frp-toppen med tornekrans hengt opp på et kors. Ved beina hennes er det stilt opp mikrofoner, og slagord som «mass surveillance» og «Jemen» er malt i bakgrunnen. På skulderen har hun tatovert en Frp-logo.

Bildet skapte kraftige reaksjoner og ble sprayet over med spraymaling natt til 4. april. Deretter tok fire studenter bildet med seg og klarte å restaurere det ved å bruke fire flasker med neglelakkfjerner.