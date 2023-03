Pernille Sørensen slutter i «Nytt på Nytt»

Etter åtte år gir komiker Pernille Sørensen seg i «Nytt på nytt» på NRK for å fokusere på nye prosjekter.

Pernille Sørensen gir seg i «Nytt på Nytt».

NTB

– Det er ekstremt rart. Jeg kjenner på et virvar av følelser, sier Pernille Sørensen til NRK.

Fredag har hun sin siste sending som panelmedlem i «Nytt på Nytt» på Gullrekka til NRK. Grunnen at hun slutter er at hun skal fokusere på nye prosjekter.

Under Sørensens sending er det tidligere programleder Jon Almaas og tidligere panelmedlem Knut Nærum som gjester programmet.

Til høsten skal Sørensen ha premiere på Latter med humorshowet «3 for 1» med Live Nelvik og Kristine Riis. Hun skal også samtidig jobbe med en ny, stor humorserie for NRK. Hun er også manusforfatter på to andre prosjekter.

– Når alle disse ballene landet samtidig, så blir det vanskelig med en fulltidsjobb som «Nytt på Nytt». Universet har bare 24 timer i døgnet, og da blir det vanskelig å sjonglere fire jobber, sier Sørensen.

NRK har foreløpig ikke sagt noe om hvem som overtar etter Pernille Sørensen.