Seks nye norske restauranter får stjerner - i Bergen beholder to sine stjerner

Lysverket og Bare beholder sine stjerner i Michelin-guiden. Mandag fikk seks nye norske restauranter stjerne.

Lysverket restaurant beholder sin egne Michelin-stjerne.

Det var stjernedryss over norske restauranter under Michelin-guidens utdeling for Norden mandag.

Under utdelingen i Åbo i Finland ble det klart at Maaemo beholder sine tre stjerner – og er dermed eneste restaurant i landet med tre stjerner i Michelin-guiden.

Det var en tydelig stolt medeier og kjøkkensjef ved Maaemo som sto på scenen under utdelingen.

– Vi forsøker hver dag på skape en minneverdig og vakker opplevelse for alle som kommer inn dørene våre. Det er dette alt handler om, sa Bang.

Ingen nye norske restauranter for to stjerner i årets guide, men Re-Naa i Stavanger beholder sine to stjerner – som dermed blir den ene tostjernersrestauranten i Norge.

Mandag ble det klart at restauranten Maaemo beholder sine tre stjerner i Michelin-guiden. Esben Holmboe Bang, medeier og kjøkkensjef ved restauranten, sa fra scenen at de forsøker å skape minneverdige øyeblikk for alle som besøker Maaemo.

Moon anbefales i guiden

I Bergen er det to restauranter med en stjerne hver: Lysverket og Bare. Begge beholder sine stjerner.

Den franske restauranten Moon i Marken blir også nevnt i guiden, for andre år på rad.

– Det er veldig fint. Vi fulgte med på sendingen, sier Jules Selukov, som driver restauranten sammen med sin tvillingbror, da BT stakk innom etter utdelingen.

– Håpet dere på en stjerne?

– Vi er fornøyd med omtalen vi har, som passer vårt konsept. Vi er en liten restaurant i et prissjikt som passer mange, sier Selukov.

Han sier omtalen i guiden er en anerkjennelse av kvalitet som de er veldig takknemlig for, og han roser kollegene som gjør en god jobb på det vesle kjøkkenet.

Mandag spiste Christer og Kerstin Sundberg en treretters på sin siste feriedag etter en rundreise i Norge. De feirer at Christer er pensjonist, og barna hadde booket bord til dem på restauranten i Marken.

– Vi spiste laks og peppermakrell, det var veldig godt - og jeg ble mett! Det ble jeg ikke etter syvretters i Göteborg, sier Christer.

«Et stort og riktig sprang for restaurantbyen Bergen» skrev BTs anmelder etter et besøk på Moon i 2021.

Bare Restaurant beholder også sin ene stjerne.

Seks fikk sin første

Under utdelingen ble det også klart at seks norske restauranter fikk sin første stjerne: À l'Aise, Stallen, Sabi Omakase Oslo, Savage, Mon Oncle, alle i Oslo, samt K2 i Stavanger.

– Det er jo vidunderlig og virkelig en glede. Det er fantastisk for hele teamet å få en slik anerkjennelse så fort, sier en stolt eier av Mon Oncle, Esben Holmboe Bang til Godt.

Mon Oncle ble åpnet i 2022. Bang er også kjøkkensjef og medeier av trestjernersrestauranten Maaemo. Godts matanmelder Mathias Steinbru mener dette er velfortjente stjerner til de norske restaurantene.

– Vi vet jo at nivået i Norge er høyere enn noen gang tidligere. Velfortjente stjerner, og gøy at det er seks nye restauranter med en stjerne, sier Steinbru.

Tolv har fra før

I tillegg har 12 norske restauranter en stjerne fra før. Dette er Hyde (Oslo), Schlägergården (Oslo), Hot Shop (Oslo), Lysverket (Bergen), Bare (Bergen), Credo (Trondheim), Fagn (Trondheim), Kontrast (Oslo), Sabi Omakase (Stavanger), Speilsalen (Trondheim), Statholdergaarden (Oslo), Under (Lindesnes).

Tre stjerner betyr verd en egen reise, to stjerner verd en omvei og en stjerne verdt et besøk.

BT RETTER: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Moon var en nykommer i Michelin-guiden, men de var også nevnt i fjorårets guide. Denne rettelsen ble gjort 12. juni klokken 19.38.