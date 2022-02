«The Power of the Dog» topper Oscar-listene

Jane Campions westerndrama «The Power of the Dog» er nominert i hele tolv Oscar-kategorier, inkludert beste film, beste regi og beste mannlige skuespiller.

Benedict Cumberbatch er nominert til Oscar for beste mannlige hovedrolle for sin innsats i «The Power of the Dog». Filmen mottok tolv nominasjoner før Oscar-utdelingen i slutten av mars.

Jane Campion er den første kvinnen som er nominert til Oscar for beste regi to ganger. Bare to kvinner har vunnet prisen i løpet av dens 93 år lange historie.

Benedict Cumberbatch spiller hovedrollen som Phil Burbank i Netflix-filmen som er basert på Thomas Savages roman med samme navn fra 1967. Newzealandske Jane Campion var også nominert for «Pianoet» i 1994 og er den første kvinnen som er nominert til regiprisen to ganger. Kun to kvinner har vunnet den gjeve prisen før: Kathryn Bigelow («The Hurt Locker», 2009) og Chloe Zhao («Nomadland», 2020).

Ari Wegner, som er nominert til pris for beste filmfotograf for Campions film, er den andre kvinnen som er nominert i sin kategori.

Like bak «The Power of the Dog» følger sciencefictionfilmen «Dune» med ti nominasjoner. Kenneth Branaghs «Belfast» og Steven Spielbergs «West Side Story» fikk sju nominasjoner hver.

Utdelingen skjer i Hollywood 27. mars. Der kan også den norske filmen «Verdens verste menneske» stikke av med to priser. Joachim Triers film er nominert for beste originalmanus og i klassen for beste utenlandske film.

Etter planen skal Oscar-seremonien vende tilbake til Dolby Theatre i Hollywood. Planene for utdelingen er ikke klare, men for første gang siden 2018 skal programmet ha en vert som leder nominerte, publikum og TV-seere gjennom det hele.

Oppkjøringen blir likevel ikke som den pleier. Utdelingen av Golden Globe-prisene, som ofte gir en pekepinn om hvem som ligger best an før Oscar, ble ikke sendt på TV i januar. I tillegg skjer selve Oscar-utdelingen senere enn normalt for å ikke krasje med vinter-OL i Beijing.