Fikk du med deg disse kultursakene?

Bergen Internasjonale filmfestival viser over 150 filmer denne uken. «Nordsjøen» med Anders Baasmo Christiansen er en av dem.

– Nordsjøen er en fantastisk arena for dramatikk

Filmen byr på mye dramatikk og sterke scener. – Publikum kan forvente en spennende kinoopplevelse, sa regissør John Andreas Andersen.

Les hele saken her: Katastrofeåpning i Bergen: – Vi vil jo ikke skremme noen.

«Nordsjøen» er filmen som fikk åpne Bergen Internasjonale Filmfestival i år. Filmen er en forestilling av det som kan skje dersom det begynner å rase under oljeplattformene i havet.

Og selv om det er fiksjon, mener regissør John Andreas Andersen at filmen er blitt laget så realistisk som mulig.

Regissør Andersen og filmteamets konsulent Thormod Hope diskuterer filmen i et møte med BT på premieredagen.

Filmens stjerner Anders Baasmo Christiansen og Henrik Bjelland møtte opp på rød løper i pøsende regn onsdag kveld.

Mysteriet rundt Nikolai Astrup

«Klar juninatt» er et bilde som får ekspertene til å klø seg i hodet.

Les hele saken her: Nikolai Astrup er fremdeles omgitt av mysterier. Nå kan du se de ukjente bildene i Bergen.

Fredag 15. oktober åpnet Kode den største Nikolai Astrup-utstillingen Bergen har sett siden 80-tallet.

Mange av bildene har aldri blitt vist på museumet før, mens andre får kunst-ekspertene til å klø seg i hodet.

Bildet «Klar Juninatt» er fortsatt et stort mysterium for prosjektleder Tove Haugsbø, selv om hun har en doktorgrad i emnet. Les hvorfor i saken over.

– Alt vi noensinne tenker på er hvordan vi kan få danset mer

Irem og Gøran Eliassen danser tango så ofte de kan.

Les hele saken her: Bergensparet som vil danse seg til topps

For tre år siden kom de på 300. plass i verdensmesterskapet i tango. Nå forbereder ekteparet Irem og Gøran Eliassen seg på å kjempe om førsteplassen i nesteårets VM.

– Tangoen tar opp utrolig mye av tiden vår, sier Gøran.

Likevel er de alltid ute etter nye muligheter for å danse mer.