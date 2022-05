I dag åpner årets Festspillene i Bergen

Leif Ove Andsnes er konferansier på åpningsseremonien, i tillegg til selv å spille. Foto: Rune Sævig

– Jeg glemmer aldri da jeg var solist i Grieghallen som 18-åring, men mitt kanskje beste festspillminne er fra året før. Da var jeg akkurat flyttet til Bergen som 17-åring, og oppdaget at det var gratis å gå på Festspillene hvis man var guide, forteller Leif Ove Andsnes.

– Følelsen av å gå fra Håkonshallen i den sure vinden, litt for tynnkledd, men lykkelig over å ha opplevd at verden er kommet til Bergen for et par uker, mimret Andsnes.

– Og det er akkurat slik jeg opplever Festspillene nå også.