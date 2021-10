Kommunen pusser opp for ti millioner. Det kan redde musikerne fra utkastelse i Jekteviken.

Striden mellom Bergen kommune og noen av byens mest profilerte musikere kan ha funnet en løsning.

Petter Sætre og Pål Folkedal leier studiorom og øvingslokaler i Jekteviken 5.

BT har skrevet flere saker i høst om at de etablerte øvingsrommene og musikkstudioene i Jekteviken 5 blir lagt ned.

Bergen kommune, som eier bygget, vil ikke fornye leieavtalene fordi lokalene skal være brannfarlige.

Noen av byens mest profilerte musikere klaget på vedtaket – men kommunens svar har hele tiden vært entydig: Alle må flytte ut innen 31. oktober, ellers kunne det bli tatt rettslige skritt.

Beklaget rotet

Etter et møte mellom byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn (V), og leietakerne før helgen, har pipen fått en annen og mer forsonende lyd.

– Det var et nyttig møte. Det første vi gjorde, var å beklage den veldig rotete prosessen. Det tror jeg alle leietakerne satte pris på, sier Horn.

Ekteparet Irem og Gøran Eliassen danser i Jekteviken 5 nesten hver dag, som medlemmer av Tango Abrazo. Tangoklubben har vært der i 20 år.

I andre etasje i det store bygget i Jekteviken ligger studioene og øvingsrom.

Nå ønsker plutselig kommunen at alle leietakerne skal få flytte inn igjen i bygget – når nødvendige oppgraderinger av brannsikkerheten er gjennomført. Dette arbeidet er kostnadsberegnet til nærmere ti millioner kroner.

– Vi har en intensjon og et ønske om det ja, sier Horn.

Men det er fremdeles skjær i sjøen.

De aktuelle lokalene er godkjent for bruk til kontor.

Det har hele tiden vært forutsatt at leieforholdet er midlertidig da gjeldende reguleringsplan forutsetter at bygget skal rives.

– Skal leietakerne få flytte inn igjen, må det en bruksendring til. Da trengs det mer enn en brannteknisk oppgradering. Vi snakker i praksis om en fullstendig rehabilitering. Da blir kostnadene fort tidoblet. Det er uaktuelt for dette bygget siden det skal rives, sier Horn.

Må ut et halvt år

Derfor skal det parallelt søkes om dispensasjon fra planmyndighetenes krav. Dette vil man ikke få endelig svar på før nærmere sommeren.

Tarjei Strøm er en av mange profilerte musikere som bruker Jekteviken 5.

Uansett må musikerne og andre leietakere, som tangoklubben Tango Abrazo, ut i minst et halvt år før de eventuelt kan flytte tilbake. I den perioden skal bygges pusses opp og gjøres brannsikkert.

– Vi vet at det gamle NRK-bygget på Minde er et mulig alternativ for dem å være. Der kan man få leiekontrakter frem til sommeren, sier Horn.

Leietakerne skulle egentlig ut 31. oktober. Nå er denne fristen utsatt til 31. desember.

– Det gir dem mer tid til å finne midlertidige alternativer, samtidig som vi gjør kompenserende tiltak for at dette skal være forsvarlig. Dette vil nok samsvare med en del av de tiltakene leietakerne allerede har gjort for å ivareta brannsikkerheten, sier Horn.

– Er optimist

Pål Folkedal har vært leietaker i Jekteviken i over 15 år. Han er fornøyd med utspillet fra Bergen kommune.

– Endelig ser det ut som at de forstår våre behov. Vi er klare for å samarbeide videre, sier Folkedal.

Pål Folkedal må midlertidig flytte ut 31. desember.

Han er nå åpen for å midlertidig flytte inn i de gamle NRK-lokalene på Minde, som BOB eier og skal utvikle til boliger.

– Så lenge vi vet at dette vil vare i cirka et halvt år, er det greit. Kommunen må få tid til å pusse opp lokalene i Jekteviken.

– Du er optimist?

– Ja. Jeg tror at søknaden om dispensasjon for bruksendringen vil gå gjennom. Da er mange av oss klare til å flytte tilbake igjen, sier Folkedal.

– Gode nyheter

– Dersom det viser seg at vi får beholde lokalene våre i Jekteviken, samt at vi får hjelp til å finne midlertidige lokaler tilpasset våre behov første halvår 2022, er vi meget godt fornøyd med hvordan saken har utviklet seg, sier Jørn Aaberg, styreleder i Tango Abrazo.

Tangoklubben er blitt en institusjon i byen.

Han forteller at det var en dramatisk beskjed å få da kommunen sendte dem brevet om at leiekontrakten ikke ville bli forlenget.

– Tangoklubben er et viktig kulturelt innslag i Bergen med en høy grad av aktivitet, så vi har jobbet mye med denne saken de siste ukene. Vi er også lovet et eget møte med byrådene Erlend Horn (V) og Eline Haakestad (MDG). Dette er tilsynelatende veldig gode nyheter, sier Aaberg.