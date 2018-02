– Ho har ein reell sjanse. Camilla må berre gi jernet, seier ekspert Per Sundnes om MGP-håpet frå Fyllingsdalen.

Camilla North startar fredag kampen om å representere eit av verdas minste land i Eurovision Song Contest.

– Det er jo kanskje litt rart at eg konkurrerer om å syngje for San Marino, men og veldig gøy og spennande. Eg håpar berre eg kan gjere dei stolt, seier North.

Fredag kveld blir den første av to delfinalar sendt på TV og internett. Vinnaren blir avgjort i ein direktesendt finale i starten av mars der heile Europa kan stemme fram sin favoritt.

Fakta: Melodi Grand Prix Blei arrangert for første gang i 1956.

Årets finale går i Lisboa etter at Salvador Sobral vann med låten «Amar Pelos Dois» i Kiev i fjor.

Noreg har vunne tre gongar. I 1985, 1995 og 2009, då Alexander Rybak fekk førsteplassen for låten «Fairytale».

Noreg har også rekorden for flest sisteplassar i MGP-finalen, noko vi har gjort heile elleve gongar. Sist var med Tooji sin låt «Stay» i 2012.

– Svære kjolar og ekstra augnevipper

San Marino har fram til no gjort det elendig i Grand Prix. Derfor har dei i år valt å bruke ein The Voice-liknande konkurranse for å finne sin artist.

Delfinalane blei spelt inn i Bratislava førre veke.

– Eg har aldri vore med på noko slikt før, og fekk kjenne Grand Prix-glamouren på kroppen då eg såg at dei andre deltakarane hadde med seg svære kjolar, laushår og ekstra augevippar. Eg hadde ingenting, og det var like før eg skulle på scena.

Dermed måtte North panisk springe rundt i gatene i den slovakiske hovudstaden på jakt etter paljettar, fjør eller noko anna som kunne fungere på MGP-scena.

– Det var kaos, men eg trur eg klarte det til slutt. Antrekket skal spreie glede, akkurat slik som musikken. Mange av deltakarane syng balladar, men eg vil bruke ei låt som får folk til å danse.

Låtane er hemmelege fram til fredag. Finalen skal sendast direkte i starten av mars, der heile Europa kan stemme fram sin favoritt.

– Dommarane trudde det kunne bli ein sommarhit, så om eg kjem til finalen vil eg ha eit stort show, fortel North.

Får støtte frå MGP-generalen

– Dette er så eineståande gøy! seier MGP-general Per Sundnes om sjansen for å få to nordmenn til finalen i Lisboa.

Han har vore ein av Noregs mest framståande MGP-ekspertar i ei årrekke, mellom anna på NRK.

– Camilla har ein reell sjanse, og må berre gi jernet. San Marino vil sikkert synest det er kult å bli representert av ei jente frå Fyllingsdalen. Det vil trekke til seg skandinaviske stemmer, og dei får fleire auge på seg enn dei ville fått som ein mikrostat midt i Italia, seier Sundnes.

Her er ei av dei eldre låtane til Camilla North:

Han rår henne til å nyte mogelegheiten, men også ta godt vare på seg sjølv opp i alt kaoset og merksemda musikkonkurransen fører med seg.

– Men Camilla er trass alt frå Bergen, så ho veit kva det vil seie å vere ute i hardt vêr. Ho må ha dei indre støvlane på seg og paraplyen klar, og berre ta dei. Køyrt hardt, køyr stil, seier Sundnes.

– Håpar inderleg eg kjem vidare

Tidlegare har låtskrivaren, som eigentleg heiter Camilla Norderud, mellom anna laga musikk for den suksessfulle sørkoreanske jentegruppa F(x).

I tillegg gir ho ut sin eigen musikk under artistnamnet Camilla North.

– Eg har skrive mykje for andre, men no ønskjer eg å vise fram musikken min sjølv.

Planen hennar å sjarmere dommarane og sanke nok stemmer frå publikum til å oppfylle draumen om å stå på den store finalescena i Melodi Grand Prix.

– Eg håpar vi får til litt lagånd her heime, slik at to norske artistar klarer å kome til finalen. Dei andre deltakarane er verkeleg flinke folk, så eg håpar inderleg eg kjem vidare, seier North.