Beviste at han er Bergens neste popstjerne.

Konsert

Boy Pablo

Røkeriet USF

De færreste bergenske artister kan skryte av en karriere som Boy Pablo, alias Nicolas Pablo Munoz. Fra en beskjeden start for et par år siden med en musikkvideo på Youtube som elev ved Kongshaug Musikkgymas kan 20-åringen i dag vise til 80 millioner avspillinger på Spotify. Lørdag kveld sørget Boy Pablo for stor stemning foran et ellevilt publikum i Røkeriet på USF.

Alt ser nemlig ut til å klaffe for Boy Pablo i disse dager. Nylig ble han nominert til Spellemannsprisen i to klasser - både som årets gjennombrudd og i klassen for indie/alternativ. For et par måneder siden ble han kåret til årets nykommer under NRKs P3Gull. I april deltar han på den store Coachellafestivalen i California – som eneste norske artist. Og til sommeren er han å finne på Bygdalarm i Norheimsund.

Det er noe herlig upretensiøst og lekent over både Boy Pablo og musikerne hans. Selv etter omfattende turnering både i Europa, USA og Asia det siste året er spillegleden fremdeles på topp. Å spille på hjemmebane denne kvelden gir nok også en ekstra boost.

Sist de spilte her i byen var i fjor vår for 200 tilhørere og utsolgt hus på Østre. Denne kvelden er det nesten utsolgt i Røkeriet, noe som tilsier et publikum på mer enn 1000 fremmøtte.

Absolutt høy stemning fra bandet kommer inn på scenen. Eller rettere sagt kommer hoppende, dansende og tøysende. – Bergen! Kossen går det?- spør hovedpersonen selv. Svaret kommer kontant i form av et jubelbrøl som ville gjort atskillig større berømtheter misunnelige.

Med bare to minialbum og et par singler bak seg, har Boy Pablo et begrenset utvalg låter å velge blant. Det ungdommelige publikumet denne kvelden får servert de aller fleste.

«Feeling Lonely» får frem allsangen. Introduksjonen av bandmedlemmene får i høyeste grad salen i godt humør. Ikke minst når bandet leverer uhøytidelige, og svært korte, utgaver av Michael Jacksons «Beat it» og Lynyrd Skynyrds «Sweet Home Alabama». Bare tull og tøys selvfølgelig, men samtidig også en kontrast til det sommerlige indiepoputtrykket som ellers er Boy Pablos varemerke. Nesten som å vise at også vi kan spille rock’n roll hvis vi bare vil.

Astrid S sin store hit «Hurt so Good» blir servert med Boy Pablos umiskjennelige sound. En ny låt, «People», er det også plass til, og her får Boy Pablo vokalhjelp av kveldens gjest, Elisabeth Økland.

Musikalsk er håndverket upåklagelig, men langt fra glatt og perfekt. Litt småsur sang ved et par anledninger, men smårusket berges i land med en stor porsjon sjarm og spilleglede. For resten av bandet i form av Gabriel Munoz på gitar, keyboardist Eric Tryland, Henrik Åmdal på bass og Sigmund Vestrheim bak trommene har spilt sammen siden de fleste gikk på gymnaset på Os.

Mot slutten kommer også «Everytime». Låten som startet Boy Pablos karriere for et par år siden i form av en hjemmelaget video på Youtube innspilt på bryggen ved gymnaset på Os. Til nå avspilt mer enn 17 millioner ganger. Og selvfølgelig også den ferske hiten «Losing You», komplett med gitarsolo fra bror Gabriel, fremført med gitaren bak på ryggen.

Ekstranumrene avsluttes med Eric Trylands solo på 80-talls gitarsynth. Stående på et bord i bare undikken. Imponerende på alle måter. Og denne gjengen er ennå bare så vidt kommet i gang.

EINAR ENGELSTAD