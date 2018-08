Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

KONSERT: Lyden av New York

TOUTPATOUT

Hva: Kevin Morby.

Hvor: Landmark.

Når: Mandag 20.00.

Hvorfor: Fikk du ikke dratt til New York i sommer? Fortvil ikke, for nå kommer New York til deg. Kevin Morby, blant enkelte kjent fra Brooklyn-bandet Woods, er som snytt ut av nesen på Lou Reed en gang på 70-tallet. Stikkordene er en tilbakelent komp, elegant gitarspill, lett søvnig vokal, pen damekoring og en voldsom aura av storbykulhet.

Når tittelsporet til fjorårets fjerdealbum, «City Music», siger av gårde, er det lett å lukke øynene og henfalle til drømmerier om sløve dager blant kunstnere, hipstere og særlinger på Lower East Side. I sine livligere stunder – seinere i samme låt, for eksempel – kan Morby også minne om Kurt Vile og Phosphorescence. Ikke verst, det heller – så får man heller leve med å være tilbake i bergensregnet når konserten er over og øynene åpnes igjen.

Erik Fossen

KULINARISK OPPLEVELSE: Poké bowl i Nygårdsparken

Shutterstock, NTB SCANPIX

Hva: Halla Hawaii Poké Bowl.

Hvor: Paviljongen i Nygårdsparken.

Når: Søndag 12.00–16.00.

Hvorfor: Visste du at Bergen har et mekka for gatematelskere midt på Høyden? Nygårdsparken er nemlig blitt renovert og har våknet til liv igjen. Hver søndag serveres det nå en ny type gatemat i parkens paviljong, et konsept som skal gi det gryende gatematmiljøet i Bergen en sjanse til å vise frem sine ideer.

Her har byens innbyggere en god mulighet til å teste smaksløkene sine til fornuftige priser. Denne søndagen er det duket for sushiens hawaiianske søskenbarn, Poké bowl, servert av Halla Hawaii. Råmarinerte skiver av fisk, blekksprut eller skalldyr serveres over sushiris og salatgrønnsaker i en bolle, og er populær gatemat på øystaten i Stillehavet.

Vær litt vågal, bytt ut søndagspizzaen fra den lokale pizzasjappen med rå fisk fra andre siden av Atlanterhavet.

Erik Aasebø

KONSERT: Lyden av Liverpool

Odd E. Nerbø (arkiv)

Hva: Tor Endresen spiller Lennon/The Beatles.

Hvor: Madam Felle.

Når: Fredag og lørdag 22.30.

Hvorfor: Tor Endresen har alltid hatt en forkjærlighet for Liverpools store sønner. I starten av 2015 hadde han Rick’s-premiere på sin hyllestforestilling «John Lennon» – som fikk godt besøk.

Også BTs anmelder, Einar Engelstad, var begeistret og ga fem hjerter:

«Tor Endresen fikser det meste. Både julekonserter og Melodi Grand Prix. Tar han på seg runde briller og en dongerijakke klarer han til og med å fremstå som en troverdig utgave av John Lennon, slik han gjorde på Ricks torsdag kveld», skrev han etter premieren.

På Madam Felle i helgen har Endresen invitert med seg et knippe av byens mest erfarne musikere, inkludert Kai Taule og Helge Nyheim, og denne gangen skal de kjøre gjennom The Beatles’ rikholdige katalog – ikke bare Lennons låter.

Dette er rett og slett låtene som har påvirket Endresen som både sanger og låtskriver, ispedd historier, anekdoter og allsang.

Frank Johnsen

KLASSISK: Fra Korea med Grieg-kjærlighet

Fabian Stuertz

Hva: Pianist Ah Ruem Ahn.

Hvor: Korskirken.

Når: Fredag 19.30.

Hvorfor: Pianisten Ah Ruem Ahn er født i Sør-Korea, men har tydeligvis forelsket seg i Norges store komponist. I 2016 vant hun den internasjonale Edvard Grieg-pianokonkurransen. I sommer har hun vært fast musiker på Troldhaugen, nå står Korskirken for tur. På programmet står stykker av Beethoven, Liszt og Schubert, i tillegg til Grieg, selvsagt.

For anledningen fremfører Ah Ruem Ahn bergenskomponistens opus 3, «Poetiske tonebilder». De seks korte stykkene ble skrevet i 1853 og viser hvordan han jobber med å frigjøre seg fra den tyske romantikken, blant annet ved å introdusere innslag fra norsk folkemusikk.

Erik Fossen

FILM: Se verdens kuleste film på Cinemateket

Wikimedia Commons

Hva: Visning av «The Big Sleep».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Torsdag 9. august 20.00 og onsdag 15. august 18.00.

Hvorfor: Det er vanskelig å si hvem som er kulest i «The Big Sleep». Om det er privatdetektiv Philip Marlowe, spilt av Humphrey Bogart. Eller Vivian Sternwood, en av filmhistoriens store «femme fatales», spilt av Lauren Bacall. Det som imidlertid er sikkert, er at film noir-klassikeren fra 1946 er en av verdens kuleste filmer.

«The Big Sleep» inneholder det meste: Store mengder bilkjøring, sigarettrøyking og et hardkokt krimplot som stadig tar nye vendinger. Men det som virkelig gjør «The Big Sleep» til en gullgruve av en film, er den eksplosive kjemien mellom de to hovedrolleinnehaverne. Når Humphrey Bogart og Lauren Bacall snakker sammen, slår det nesten gnister, og mange av replikkvekslingene dem imellom er legendariske.

Benytt sjansen til å se denne klassikeren på Cinematekets hvite lerret.

Kjetil K. Ullebø