Innspillingen av siste sesong i den populære serien «House of Cards» vil starte i 2018 uten hovedrolleinnehaver Kevin Spacey, opplyser Netflix.

Selskapet opplyser på en pressekonferanse mandag at Robin Wright vil ta over hovedrollen i den siste sesongen, melder Reuters.

Wright har spilt konen til Spaceys figur, den korrupte politikeren Frank Underwood, i de foregående fem sesongene.

4. november brøt strømmetjenesten alle bånd til Spacey etter de første beskyldningene om upassende oppførsel overfor blant annet mindreårige.

Overgrepsanklagene mot Spacey begynte i oktober, da skuespiller Anthony Rapp sto frem og beskyldte Spacey for ha forsøkt å forføre ham i 1986. Da var Rapp 14 år.

Siden har britisk politi startet etterforskning av Spacey for flere påståtte seksuelle overgrep. Ifølge CNN har også flere «House of Cards»-ansatte anklaget Spacey for seksuelle overtramp.