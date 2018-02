«Far» er en nyansert fortelling om kjærlighet og sykdom

DATTER OG FAR: Forholdet mellom datter og far er sentralt i det nye stykket «Far». Hvor mye ansvar skal barna ta for sine syke foreldre, i hvert fall hvis de ikke har vært nære i utgangspunktet? Her ser vi Kamilla Grønli Hartvig som Anne og Stig Amdam som André. FOTO: Geir Martin Strande