Gikk du glipp av disse sakene?

Vi har plukket ut noen av de beste kultursakene til deg.

2

Han hadde ikke sett en eneste sending. Så vant han «heile skiten».

Til tross for «underdog»-stempelet innrømmer jodlekongen fra Tomrefjorden at han så for seg å komme et stykke.

– Når du først er på fjernsyn, og ikke ser ungen din på lang tid, da skylder jeg meg selv å gjøre det litt bra.

Les intervjuet her.