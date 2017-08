Resultatet ble millionbedrift, en stor fanskare og spillefilm. – Det er spesielt nok for meg at vi har vår egen kinofilm. At premieren er hjemme på Sotra, er ekstra stort, sier Preben «Prebz» Fjell.

– Det var rart å si til mamma og pappa at jeg skulle ta meg et friår for å jobbe med youtubevideoer, sier Preben Fjell.

Fredag er det verdenspremieren på «Prebz og Dennis: The Movie», som regissørene har kalt «verdens dyreste youtubevideo». Premieren ble avholdt på Sartor Storsenter på Sotra, i hjemtraktene til den ene halvparten av duoen, Preben Fjell.

Fakta: Prebz og Dennis Består av hovedpersonene og youtube-stjernene Dennis Vareide (27) og Preben Fjell (26), sistnevnte fra Fjell kommune. Sondre Mogård og Ruben Vareide er også en del av videoprosjektet.

Driver selskapet Rakkerfilm, som har fem ansatte og lager videoer på kanalene «PrebzogDennis», «DennisErTeit» og «Rakkerstreker».

Lager i gjennomsnitt 14 videoer i uken.

Kanalen «PrebzogDennis» har over 230.000 abonnenter, og videoene er avspilt over 157 millioner ganger.

Kanalen lager dataspillrelaterte videoer, opp mot spill som «Minecraft», «Grand Theft Auto V» og «Counter Strike: Global Offensive». Har også serien «Lørdagskos», hvor Dennis Vareide og Preben Fjel utfører utfordringer fra publikum og svarer på spørsmål fra seerne.

Selskapet Rakkerfilm hadde i fjor driftsinntekter på 3,9 millioner kroner, opp 1,2 millioner fra året før.

Har laget videoer siden 2012.

Kommer nå med komedien «Prebz og Dennis: The Movie», som har premiere 11. august. Men de arrangerer en førpremiere 4. august på Sotra.

14 i uken

BT møtte duoen ved Sartor Storsenter fredag ettermiddag, timer før kinopremieren.

– Jeg hadde litt nerver før i dag, men det har heldigvis gitt seg utover dagen, sier Preben Fjell.

– Jeg har nok ødelagt alle nervene mine, så det skal mye til for å gjøre meg nervøs, sier Dennis Vareide.

Hver uke spiller Dennis Vareide og Preben Fjell inn, regisserer, klipper og legger ut rundt 14 videoer av seg selv som gjør flaue utfordringer, samt seanser hvor de spiller dataspill som «Minecraft», «Grand Theft Auto V» og «Overwatch». De fire Youtubekanalene deres har over 350.000 faste abonnenter, og videoene deres er avspilt over 165 millioner ganger.

– Før vi startet hadde jeg så vidt tenkt tanken at man kunne leve av Youtube. At vi nå får vår egen film, er enda mer virkelighetsfjernt, sier Fjell.

Fakta: «Prebz og Dennis: The Movie» Norsk komedie som har premiere 11. august.

Består av sketsjer, praktisk humor og lureri.

Regissert og laget av Kaspar Synnevåg og Henrik Hylland Uhlving.

Fotograf er Nils J. Nesse.

Produsert av Trond Gullaksen og North Sea Productions.

Ydmykelse

Nå har filmskaperne Kaspar Synnevåg og Henrik Hylland Uhlving laget film om eskapadene deres.

– Det er større og mer «crazy» enn en vanlig youtubevideo, men fortsatt kinolerretet verdig. Vi er litt «Jackass light» med tanke på utfordringene vi gir hverandre. Blant hovedmålene er at Dennis skal få seg kjæreste, og vi kompisene er dating-ekspertene hans. Selv om det ikke alltid fungerer like godt, sier Fjell.

– På Dennis’ Youtube-kanal ser det ut som at han har fått seg kjæreste nå?

– Det stemmer, men det har nok lite med vår hjelp å gjøre, sier Fjell og ler.

Filmskaper Uhlving skryter av youtubeduoen.

– De er fantastiske å jobbe med. De gjør alt for kunsten! Om det er å ta på seg en 60 kilos sekk og bære den opp på Ulriken, eller å ta støtbånd – som egentlig er ment for hunder – og snurpe det rundt pungen, så gjør de det. For kunsten, altså, og de komiske øyeblikkene. De har vært et privilegium å få herje med som filmskaper. De gjør alt, sier regissør Uhlving.

– Og måten Preben «gutset» skikkelig og satset alt på Youtube. Han droppet studiene for å flytte til et rekkehus i Bamble i Telemark, stedet Gud glemte, for å satse på noe som ingen i Norge har greid å gjøre et levebrød av tidligere. Han var enten genial eller gal, sannsynligvis begge deler, sier regissøren.

Fjelltur med 60 kilo

For to år siden tok Fjell en operasjon hvor han fjernet 90 prosent av magesekken. Hans hovedutfordring i filmen er tett forbundet med det.

– Jeg gikk ned rundt 60 kilo. Mitt mål har lenge vært å bestige et fjell. Og i anledning filmen gå opp fjellet med samme vekt som jeg har mistet, bare for å kjenne på det. 60 kilo på ryggen er mye. Min treningslærer Dag Otto Lauritzen sa at 30–40 kilo var fallskjermjegernivå. Men han sa også at ingenting er umulig, det tar bare lengre tid.

– Det var et hårete mål, og det var en ekstrem målsetting, men noe jeg hadde veldig lyst til å gjøre, følger han opp.

Minecraft-suksess

Youtube-stjernene Prebz og Dennis møtte hverandre først på folkehøyskole rett utenfor Moss i 2009, da begge studerte grafisk design.

– Dennis fikk kjæreste på den tiden. Hun gikk i klassen vår og bodde i nærheten av folkehøyskolen. Og hun reiste mye hjem i helgene. Da brukte vi tiden på å se på youtubevideoer og game sammen, sier Fjell.

I 2012 laget Vareide en video av ting han hadde bygget i det svenske spillet «Minecraft», en video som i løpet av et døgn endte opp med over 100.000 avspillinger og til slutt som spillets offisielle trailer. På den tiden studerte Fjell historie ved Universitetet i Bergen.

– Jeg filmet mitt materiale til videoene hjemmefra, og sendte Dennis filer til redigering. Men jeg var blitt litt skolelei, så han spurte om jeg ville flytte til Bamble og jobbe med han. Vi så at responsen på arbeidet vårt var god, og seertallene steg raskt. Vi ville satse ordentlig. Det endte med at jeg flyttet og tok meg et friår fra studiet, sier han.

Derfra, i 2012, tok det helt av. Så mye skjedde at Fjell glemte å melde seg på studiet igjen etter friåret.

– Det får bare vente. Studiene kan jeg ta når jeg blir gammel, sier han.

I fjor flyttet de fra Bamble til Oslo. Togturene på totalt åtte timer for å ha korte, men hyppige møter med samarbeidsaktører, ble for mye. Siden har seertallene på Youtube bare steget, og nå er de altså filmklare.

Blir ikke rik av det

Siden oppstarten har den unge fanskaren hele tiden vært ville etter duoen, men det synes Fjell bare er hyggelig.

– Hvis dere ser oss, kom bort og si hei! Vi biter ikke. Når fans forlater meg etter en prat eller en selfie med et smil om munnen, er jeg like glad. Det er veldig givende, sier han.

Og til andre som vil prøve seg på youtube-suksess, har han ett tips:

– Ikke tenk at du skal bli rik, for det blir man nok ikke. Det er en innstilling som ødelegger. Selv om vi tjener godt i selskapet, er vi langt fra mangemillionærer, som mange tror. Vi er fem stykker og bruker mye av pengene på utstyr. Jeg tror jeg tjener rundt 600.000 i året nå, og det tok lang tid. Helt i begynnelsen hadde vi nesten ingenting, og jeg måtte til og med få litt lommepenger hjemmefra, sier han.