– For 20 år siden var jeg mot ytringsfrihetskommisjonen, sier kulturminister Abid Raja. I dag la han frem sin egen.

Ytringsfriheten er under press, mener ministeren.

STATSRÅD: Abid Raja presenterte (V) den nye ytringsfrihetskommisjonen på Litteraturhuset i Oslo fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Fredag presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) den nye ytringsfrihetskommisjonen.

18 profilerte debattanter, akademikere og pressefolk skal sitte i kommisjonen. Blant dem er rapperen Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra hiphopgruppen Karpe, BT-kommentator Eirin Eikefjord, mediekritiker Anki Gerhardsen, samfunnsdebattant Kjetil Rolness og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, skriver Aftenposten.

– Felles for medlemmene er at de har et sterkt engasjement for ytringsfriheten, og at de – på hvert sitt felt – har markert seg i samfunnsdebatten, sa Raja under lanseringen.

– Ytringsfriheten er under press

Raja fortalte at han som konservativ muslim i studietiden hadde vært kritisk til den forrige ytringsfrihetskommisjonen. Men siden den gang, er han blitt overbevist om at ytringsfriheten er grunnlaget for et velfungerende samfunn.

– Ytringsfriheten er under press. Det er lett å holde festtaler om ytringsfrihet, men krevende å jobbe med den, sa Raja.

På spørsmål om nøyaktig hva som er de største truslene mot ytringsfriheten i dag, svarte Raja at han ikke ville mene noe om dette nå.

– Det er opp til kommisjonen å finne frem til dette i sitt arbeid. Jeg vil ikke forskuttere noe, sa han.

Fakta Disse sitter i kommisjonen: Kjersti Løken Stavrum , administrerende direktør, Oslo (leder)

Ragna Aarli , professor, Bergen

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid , artist, Oslo

Eirin Eikefjord , BT-kommentator, Bergen

Anki Gerhardsen , frilansjournalist, Bodø

Nils Johan Heatta , instituttleder, Kautokeino

Bente Kalsnes , førsteamanuensis, Oslo

Sebastian Klein , pedagogisk leder, Trondheim

Mímir Kristjánsson , politiker, Stavanger

Adele Matheson Mestad , direktør, Oslo

Bård Borch Michalsen , førstelektor, Harstad.

Steinar Jørgensen Olsen , arbeidende styreleder, Kristiansand

Shabana Rehman , daglig leder, Spydeberg

Begard Reza , generalsekretær, Oslo

Kjetil Rolness , skribent, Oslo

Vebjørn Selbekk , sjefredaktør, Moss

Jan Inge Sørbø , professor, Volda

Sarah Zahid, student, Bergen Kilde: Regjeringen

Falske nyheter og hatefulle ytringer

Kommisjonen skal både vurdere hvordan det står til med ytringsfriheten i Norge i dag, og hvordan man kan styrke den.

Mandatet nevner at det vil bli tiltak mot blant annet falske nyheter og mot spredning av hatefulle ytringer i sosiale medier. Et av målene er å styrke en bred deltagelse i samfunnsdebatten.

Det var tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V) som vedtok mandatet for en ny ytringsfrihetskommisjon i 2019.

Både Grande og Raja peker på at til tross for at sosiale medier gir «alle» muligheten til å delta i den offentlige debatten, er hat og hets på nett blitt langt mer utbredt.

LEDER: Kjersti Løken Stavrum, som skal lede kommisjonen, og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) under presentasjonen av den nye ytringsfrihetskommisjonen på Litteraturhuset i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Fakta Hva står i norsk lov om ytringsfrihet? I Norge er ytringsfriheten grunnlovsfestet. Det står i Grunnloven, paragraf 100, at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon. Det står også at det er statens oppgave å legge til rette for en god offentlig samtale. Dette kalles gjerne «ytringsfrihetens infrastruktur» og handler blant annet om at man skal ha en fri og uavhengig presse og tilgang til informasjon.

– Ytringsfrihet var enklere før

Kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum la vekt på at det gjennom historien stort sett har vært staten som har forsøkt å hindre ytringsfriheten. I dag har dette endret seg, mener hun.

– Viljen til å sensurere har forflyttet seg fra staten til folket. Ytringsfriheten er blitt et spørsmål om «hva vi føler vi kan». En følelse av om vi ser oss tjent med å ytre oss, sa hun.

Redselen for å ytre seg bidrar til å begrense ytringsfriheten i praksis, mener Stavrum:

– Ytringsfrihet var enklere før, for eksempel i 1999. La meg nevne tre helt vesentlige ingredienser den forrige kommisjonen ikke trengte å forholde seg til: sosiale medier, desinformasjon, hat og hets. Dette kan undergrave verdier som er helt essensielle for vårt samfunn.

PRESSE: Vebjørn Selbekk er redaktør i Dagen og medlem av den nye ytringsfrihetskommisjonen. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Kvinne dømt for nedsettende ytringer

– Et av temaene kommisjonen skal drøfte, er trusler rettet mot journalister. Det har jeg selv fått kjenne på kroppen, og der håper jeg at jeg har noe å bidra med, sa kommisjonsmedlem Vebjørn Selbekk til Aftenposten etter presentasjonen.

Selbekk har blant annet selv opplevd drapstrusler og sjikane etter at han trykket karikaturene av Mohammed i avisen Dagen i 2006. Familien har i ettertid levd på hemmelig adresse.

Den forrige ytringsfrihetskommisjonen var ledet av Francis Sejersted, og dens rapport ble lagt frem i 1999. Arbeidet til dagens kommisjon legges frem for Kulturdepartementet innen utgangen av 2021.

Kjersti Løken Stavrum skal lede arbeidet med den nye ytringsfrihetskommisjonen. Her er hun på scenen under pressekonferansen på Litteraturhuset fredag formiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix