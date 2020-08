Bergen kino setter av Magnus Barfot til latinamerikansk filmfestival

Kultursesongen er omsider i gang. Denne uken arrangeres det hele fem festivaler i Bergen.

Filmen «Liremu Barana» vises på Cine Latino i helgen. Den er produsert av Elisa Fernanda Pirir fra produksjonsselskapet Mer film i Bergen og vant pris for beste norske kortfilm i juni. Foto: Cine Latino/Pressefoto

Hva: Cine Latino. Filmfestival dedikert til latinamerikansk film.

Hvor: Bergen kino.

Når: Torsdag 20. til søndag 23. august.

Hvorfor: Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) sin «Cine Latino» – skulle egentlig gått av stabelen i mars, men ble utsatt på grunn av koronautbruddet. På torsdag går omsider festivalen av stabelen for andre gang i Bergen.

– I fjor gikk festivalen så bra at vi i år får boltre oss på Magnus Barfot. Der er salene så store at det blir enkelt å holde trygg distanse mellom deltakerne, sier initiativtaker og leder for festivalen, Håkon Tveit.

Festivalleder Håkon Tveit trekker frem filmen «Ema», som et av høydepunktene i årets festival. Foto: Cine Latino/Pressefoto

Festivalen viser en rekke latinamerikanske filmer fra fjoråret, og dette blir eneste mulighet til å se de fleste av dem på norsk kinolerret. Og det er nettopp latinamerikanske filmers lave visningstall i Norge som er hovedgrunnen til at festivalen blir arrangert.

– Latinamerikansk film har vært greien min i mange år. Og det rablet litt for meg da jeg innså at det i 2018 var null latinamerikanske filmer på norsk lerret, samtidig som latinamerikanske filmer hadde vunnet oscar-priser for beste regi og foto flere år på rad. Det ville jeg gjøre noe med, sier Tveit.

Gode vibrasjoner i Grieghallen

Bergensbosatte Mari Eriksmoen har i dag en stor internasjonal operakarriere. Hun er sopran på konsertene i Grieghallen denne uken (arkiv). Foto: Marita Aarekol

Hva: «Gode vibrasjoner». Gratis sommerfestival.

Hvor: Grieghallen.

Når: Onsdag 21. og torsdag 20. august.

Hvorfor: Harmoniens sommerfestival startet forrige uke, men har flere konserter på agendaen. Denne uken tar sopran Mari Eriksmoen og Harmonien for seg den franske komponisten Joseph Canteloubes kjente verk «Chants d’Auvergne», som er basert på folkesanger han samlet i Auvergne-provinsen i Frankrike. Det hele avsluttes med et utdrag av Johannes Brahms andresymfoni.

Neste uke står musikken til den russiske komponisten Peter Tsjaikovskijs på programmet. Med solist Johan Dalene, som ble vinner av Den norske solistpris i 2019.

Dra på metallfestival

Her spiller bandet Inculter fra Fusa på Beyond the Gates i 2019 (arkiv). Foto: Tor Høvik

Hva: Beyond the Gates.

Hvor: Det Akademiske Kvarter.

Når: Torsdag 20. august.

Hvorfor: Festivalen som egentlig skulle vare i fire dager, har krympet til to, men gir deg like vel gode muligheter for å innta en real dose svart metall. Torsdag spiller Islandske Drottinn, etterfulgt av et helt nytt oppstartsband fra Costa Rica, kalt Umbra Conscientia.

Fredag står Archgoat fra Finland på scenen. Festivalen avsluttes med det norske bandet, Djevel, som er aktuell med sitt nye album «Ormer til Armer, Maane til Hode».

Klubbmusikkfestival på Verftet

Anne Lilia Berge Strand, eller Annie, slipper nytt album i oktober. I helgen kan du se hun spille på Verftet (arkiv). Foto: Odd Mehus

Hva: Hot! Hot! Hot!-festival.

Hvor: USF Verftet.

Når: Fredag 21. august.

Hvorfor: I år arrangeres første utgave av klubbmusikkfestivalen «Hot! Hot! Hot!». Første del foregår utendørs på Feriekolonien. Det kommer flere DJs på scenen i løpet av kvelden, deriblant Multitati. Tatiana Palanca er nok mest kjent som artisten Miss Tati, men denne kvelden tar hun altså på seg DJ-hatten.

Andre del av festivalen skjer innendørs på scenen Røkeriet, og artister som albumaktuelle Annie, Olav Eggestøl og Skatebård står på programmet.

Bluesfestival på Ole Bull

Musiker Jørgen Sandvik er fra Fana, men bosatt på Stord. Her spiller han på platebaren Apollon i 2018 (arkiv). Foto: Bård Bøe

Hva: «Bull er også blues».

Hvor: Ole Bull Scene.

Når: Fredag 21. og lørdag 22. august.

Hvorfor: Real Ones-gitarist Jørgen Sandvik starter kvelden med bandet «Jørgen Sandviks Permanent Vacation». Soloalbumet med samme navn mottok han Spellemannsprisen for i 2018. Senere samme kveld spiller Baljelauget fra Voss.

Lørdag inntar musiker Bjarte Aasmul scenen, som blant annet spiller i coverbandet Dark Side of The Wall og har spilt med både Morten Abel og Ylvis. Nylig ga han ut soloalbumet «Pinocchio Paradox». Kvelden avsluttes med konsert av bandet The Good, The Bad and the Groovy.