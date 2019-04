Denne helgen arrangeres det tre festivaler i Bergen

Om du er glad i musikk, byr helgen på både techno, blues og salsa.

PRISVINNER: Jørgen Sandvik vant nylig Spellemannpris i kategorien soloartist. I helgen spiller han på Underlig. Foto: Bård Bøe

FESTIVAL: Gå på byens største techno-fest

LAGER RAVE: Sammen med Thomas Paulsen står Elisabeth Nesheim bak byens store festival for techno og beslektede sjangre: Ploink Festival. Foto: Eirik Brekke

Hva: Ploink Festival 2019

Hvor: USF Verftet

Når: Lørdag 19.00–04.30.

Hvorfor: I fjor ble Ploink Festival arrangert for første gang. Ploink ble startet som et klubbkonsept for techno og annen elektronisk musikk helt tilbake i 1996. Seinere ble Ploink også et plateselskap. Og i fjor arrangerte altså duoen bak, Elisabeth Nesheim og Thomas Paulsen, Bergens nye elektroniske musikkfestival for første gang.

Årets utgave av festivalen blander internasjonale navn som SLAM, norske klubbpionérer som Mental Overdrive og lokale navn som Christian Tilt og Julie Silset.

Første gang Thomas Paulsen arrangerte rave på Verftet, varte det til klokken åtte om morgenen. Nå kan du «bare» danse til 04.30, men dette blir likevel garantert en av årets store fester.

Kjetil K. Ullebø

FESTIVAL: Kunstnerne åpner dørene

VELKOMMEN INN: Under B-open kan man besøke en rekke kunstnere i deres atelier. Her fra 2006, da Birgitte Brühl (til v.) tok imot Inger Hilde Zahl og andre gjester. Foto: PAUL SIGVE AMUNDSEN (ARKIV)

Hva: B-open

Hvor: Diverse kunstneratelier og andre lokaler

Når: Fredag til søndag 26–28. april

Hvorfor: Uten kunstnere hadde ikke Bergen vært noen kulturby å skryte av. Men hvem er de og hva sysler de med i hulene sine? Denne helgen kan du få noen svar. Siden 2004 har festivalen B-open invitert publikum inn i bergenskunstnernes aller helligste gemakker, selveste atelierene.

I årets utgave åpner rundt 130 kunstnere dørene for alle nysgjerrige. Mellom klokken 12 og 17 på lørdag og søndag kan man stikke hodet inn, prate med dem som holder til der og se hva de driver med. Det blir også omvisninger på USF Verftet og C. Sundtsgate 55 lørdag, mens man søndagen kan guides omkring i veteranbuss. I tillegg til kunstmarked, konsert, spesialutstillinger og en rekke aktiviteter begge dager, kan man også tjuvstarte med performance og åpningsfest på Hordaland kunstsenter fredag kveld. Alt gratis og åpent for alle aldre.

Erik Fossen

KONSERT: Veteran med vind i seglene

SPELLEMANN: Mange kjenner ham fra bandet Real Ones. Nå har Jørgen Sandviks (til v.) solokarriere fått en god start med Spellemann for første album. Foto: Rune Sævig

Hva: Jørgen Sandviks Permanent Vacation

Hvor: Underlig

Når: Torsdag 25. april kl. 20

Hvorfor: Etter 25 år som medlem av Real Ones, fikk Jørgen Sandvik sitt gjennombrudd som soloartist under Spellemann-utdelingen nylig. Etter at Dagbladet konstaterte at Sandvik ga «håp for bluesen» og BT bent frem erklærte at bergensgitaristen redder sjangeren, hadde nok ikke Spellemann-juryen noe annet valg enn å gi ham en bronsestatuett.

På Underlig lørdag feirer Sandvik Spellemann-seieren sammen med sitt band, Permanent Vacation. Her finner man også bassist Anders Bitustøyl, som nylig fikk Vossa Jazz-prisen. Oppvarming er ved duoen Tåkefyrstene.

Erik Fossen

TEATER: Teaterfestival på Kvarteret

– STERKT: Skuespiller Ingeborg Meyer Lysne fra studentteateret Immaturus fikk knallros av BTs anmelder. Foto: Ørjan Deisz

Hva: Studentteaterfestival

Hvor: Det Akademiske Kvarter

Når: Lørdag 27. april kl. 15.

Hvorfor: For ikke lenge siden fikk studentteateret Immaturus en varm anbefaling av BTs anmelder for forestillingen «Nokon kjem til å komme». Til helgen arrangerer de teaterfestival. I den anledning viser de frem «Dionysia», en forestilling inspirert av antikkens greske teater og den greske guden Dionysos.

Med seg har studentteateret invitert Teater Neuf fra Oslo, Studentersamfundet Interne Teater fra Trondheim og det danske teaterkompaniet Kælderen. Dørene åpner klokken 15.00 på lørdag. Her får du studentteater på rad og rekke frem til seint på kveld.

Marita Ramsvik

KONSERT/DANS: Salsa for bergenske knokler

DANSBART: Lille Havanna er inne i sin åttende sesong. Det finnes et marked for tropisk musikk i Bergen. Foto: Bergen Vista Social Club

Hva: Lille Havanna med Bergen Vista Social Club

Hvor: Lille Ole Bull

Når: Fredag 26. april kl. 23.30

Hvorfor: Fordi fascinasjonen for vital cubansk musikk er sterk, spesielt i Norges eneste by med sydlandsk temperament. I tillegg er Bergen Vista Social Club (BVSC) et glimrende rytmisk band, med dyp respekt for tropisk dansemusikk, salsa, son og merengue.

For oss med dysfunksjonelle hofter og null i dans fra gymmen på gymnaset, er latinkvelder som dette ofte fryktinngytende. Men det er lov å stå til pynt aller bakerst i lokalet og bare lytte.

BVSC spiller god hoftesving fra det berømte bandet Buena Vista Social Clubs katalog og den cubanske tradisjonens gruveganger. Og de som kan halve teksten til «Guantanamera», får lov til å synge med. Våren er Bergens latinamerikanske høytid.

Frode Bjerkestrand