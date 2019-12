Behns død vekker oppsikt i utenlandske medier

Ari Behns død vies stor oppmerksomhet i utenlandske medier og preger fronten på en rekke nettaviser verden over.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

«Breaking: Kongehuset i sorg», står det å lese med store krigstyper på fronten til danske BT , mens tittelen hos svenske Aftonbladet lyser «JUST NU: Ari Behn död – ble 47 år».

Daily Express i Storbritannia har også Behns dødsfall på sin front under tittelen «Ari Behn dead: Norweigan Princess Martha Louise's ex-husband dies aged 47».

Britiske The Daily Mirror skriver også om tragedien som har rammet det norske kongehuset under tittelen «Royal heartbreak as Norwegian princess' ex-husband takes own life».

Det samme gjør amerikanske New York Times Post , samt en rekke nettsteder og blogger viet kongelige verden over, som Royal Central. «Tragedy in Norway as Princess Martha-Louise’s former husband Ari Behn takes his own life», lyder deres tittel.

Publisert: Publisert 25. desember 2019 22:25

Mest lest akkurat nå