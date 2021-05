– Et varslet antiklimaks

Selvsagt hadde debatten om Sløserikommisjonen vokst seg større og fremstår viktigere enn selve forestillingen.

Fakta «Sløserikommisjonen, Seksjon 1 – Vestland» Settes opp av Teatergarasjen på Ole Bull Scene Med: Shabana Rehman, Zahid Ali, Sløseriombudsmannen Are Søberg, Kurt Johannessen, Mimir Kristjansson, Kjetting-Jan Vindenes, Dangfart Tønnessen, Julian Blaue, Årabrot, Ronald Kvernmo, Fredrik Saroea, Sven Åge Birkeland. Les mer

«Var forestillingen det gøyeste du har opplevd?» «Si meg. Hvordan var forestillingen???».

Mens jeg syklet hjem fra «Sløserikommisjonen, Seksjon 1 – Vestland» var det flere som sendte meg meldinger. Det at folk er så nysgjerrige på en teaterpremiere tilhører (dessverre) sjeldenheten, men så var det ikke hvilken som helst premiere.

Blant annet har Festspillene trukket seg som arrangør for denne forestillingen. Merkelig da de endelig hadde en gylden mulighet til å forstyrre, som de alltid er så opptatt av.

I likhet med (den overraskende ordinære) forestillingen «Ways Of Seeing» som skapte en debatt uten sidestykke, har også Morten Traavik og hans Sløserikommisjonen manet til en diskusjon om offentlig kunst.

Debatten likner heller ikke på noe annet hva angår temperament og størrelse. Også denne forestillingen er mindre provoserende, mindre sprø og mindre kontroversiell enn mange kanskje kunne tenke seg på forhånd. Den er til gjengjeld ofte veldig morsom, sparker i alle retninger og virker oppriktig interessert i å la flere stemmer komme til orde.

Selv om det sikkert også er litt lett å la seg provosere av om man allerede synes Traavik er en kontrær kødd. På scenen nevnes blant annet alle som har fått muligheten til å være med i showet, men ikke vil.

For å gjøre en lang historie kort så har altså Traavik hooket opp med rikingen Are Søberg som i lang tid har hatt den anonyme Facebook-kontoen Sløseriombudsmannen. På kontoen er han opptatt av sløsing med offentlige midler generelt, og spesielt de midlene som går til kunst han selv ikke forstår. Men det er ikke bare Søberg som synes dette, kontoen har over 70.000 følgere. Han har altså truffet en nerve.

I denne to timer og tretti minutter lange forestillingen forsøker Traavik gjennom mange ulike stemmer og innfallsvinkler å oppsummere debatten som har vart helt siden forestillingen egentlig skulle settes opp i mai i fjor. 22. juni i år settes del to opp i Drammen så prosjektet avsluttes altså ikke helt ennå.

På scenen ligger det masse sekker som forestiller pengesekker med Kulturrådets logo, men gir også assosiasjoner til sekkene i en skyttergrav. Store glorete bokstaver med forestillingens navn lyser opp og i en seng ligger en lokal kjenning og later som han sover. Helt til slutt våkner Helge Jordal og drar noen linjer fra Jeppe på Bjerget før han tusler av scenen.

Forestillingen er full av sånne overraskende og pussige innfall. Shabana Rehman og Zahid Ali er forestillingens konferansierer og presenterer gjestene og gjør narr av hverandre. Rehmans påståtte løsaktige forhold til penger kommer selvsagt opp flere ganger. Forestillingen fremstår nærmest som en skrudd episode av Senkveld med gjester og musikalske innslag av Årabrot og Fredrik Saroea. Det at forestillingen spilles på nettopp Ole Bull Scene underbygger treffende det showaktige og tabloide preget.

Det som er gøy med forestillingen er at den både er og kritiserer det den utgir seg for å være. Statsstøttet rar kunst om enda rarere statsstøttet kunst. Det er en snurrig dobbelthet som nå og da kommer til syne, som i Julian Blaues performance lecture eller Rehmans liksom oppriktige monolog om patriarkatet i kulturer som krever blod på lakenet etter bryllupsnatten. Før hun selv går i gang med å male seg rød i rumpen for at det skal se ut som blod og begynner å stemple Jeppes seng med blod.

Performancekunstneres nære forhold til kroppsvesker har som kjent fått gjennomgå flere ganger inne hos Sløseriombudsmannen.

Sløseriombudsmannen får for øvrig også mulighet til både å komme med kritikk og å forsvare seg mot kritikk, selv om han svarer altfor kort på om han er med å legitimere hat, trusler og forsure debattklimaet. At forfatter Cornelius Jakhelln leser opp en tekst om hvordan det var å bli brutalt mobbet som barn fungerer som en slags kommentar på at norske kunstnere er for sensitive når de hevder de blir mobbet.

Forestillingen har sine svakheter. Den fremstår tidvis litt for tilfeldig og sammenrasket. Tempoet er for slapt og vitsene det samme. Noen snakker for lenge, andre snakker i munnen på hverandre. Noe burde kuttes, som scenen da den lokale karakteren Dangfart Tønnessen får i oppgave å anmelde tre utvalgte performancekunstnere eller når Traavik tar i bruk sjamanisme for å komme inn i kunstneren Mårten Spångbergs sinn. Det virker uferdig. Konferansierene er også overraskende stive i stilen til dem å være.

En som derimot ikke er stiv i stilen er politiker fra Rødt og folketaler Mímir Kristjánsson. Han er en av de siste som holder appell på scenen og er skreddersydd for formatet. Han innrømmer at det har skjedd masse på scenen i kveld han selv ikke skjønner, og viser forståelse for at såkalte vanlige folk kan synes mye av kunstverden både er rar og fremmed. Deretter følger en monolog om viktigheten av kunst og kultur, også det som vi ikke forstår, og at det ikke er her problemet med offentlig sløsing ligger. Han høster kveldenes kraftigste applaus i salen.

Men det spørs om Sløseriombudsmannen følgerskare på nett som fulgte streamen lot seg begeistre like mye av talen som de 100 teaterinteresserte kulturarbeidere i salen. Om de i det hele tatt så på. Kan jo være noen synes det er gøyere å gjøre narr av teater enn å se på.