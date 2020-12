Årets julekort fra Abid Raja er en hilsen til Bergen

Kollegene sa at han ikke måtte finne på å bruke et bilde av et slikt Disney-prinsesseslott. – Da tenkte jeg at dette var bra, sier Raja.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Mange kolleger har trodd at dette var et Disney-slott, forteller Raja, som selv er svært begeistret for Ole Bull. Foto: Kulturdepartementet