Satser på Knutsen og Ludvigsen i hele høst: – Vi skal se hvor langt vi kan tøye strikken

Knutsen & Ludvigsen skal leve videre i Bergen. – Vi skal gjøre dem til våre, sier Tormod Løvold.

Kristian Berg Jåtten (Knutsen) og Tormod Løvold (Ludvigsen) håper å spre herlig galskap på Ole Bull Scene i høst.

Han og Kristian Berg Jåtten er midt i planleggingen av en ny forestilling, en teaterkonsert, på Ole Bull Scene fra september av.

Utgangspunktet er sangene til Gustav Lorentzen og Øystein Dolmen, alias Knutsen & Ludvigsen. Kato Ådland er musikalsk ansvarlig.

– Dette handler om å videreføre en kulturarv og samtidig tilføre vår egen «crazyness». Tormod og jeg er flinke til å tulle sammen, og jeg elsker barneteater. Barn er ikke lært opp til å klappe høflig, så vi kan forvente hva som helst, sier Jåtten.

Mye aktivitet

Gustav Lorentzen var født i Bergen og bodde her det meste av livet. I 2010 døde han av hjertestans under et orienteringsløp i Blomsterdalen, 62 år gammel.

Gustav Lorentzen og Øystein Dolmen under en konsert i Grieghallen i 2004.

Sønnen Fredrik forvalter farens interesser og rettigheter – inkludert cirka 200 låter – på vegne av moren Alis, og jobber derfor tett med Øystein Dolmen.

Det har medført mye aktivitet på Knutsen & Ludvigsen- fronten, både lokalt og nasjonalt.

Her er noen eksempler:

DNS satte opp «Knutsen & Ludvigsen på teatret» høsten 2011 med Frode Winther og Pål Rønning i tittelrollene.

Spillefilmen «Knutsen & Ludvigsen + den fæle Rasputin» kom i 2015 og ble sett av 215.000 på kino.

Fyllingsdalen teater satte opp det samme filmmanuset på scenen i 2017 med Håkon Moe og Tor Halvor Halvorsen i tittelrollene.

Spillefilmen «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret» kom ut høsten 2020, midt i pandemien, og ble sett av 240.000 på kino (den tredje mest sette det året).

I fjor kom et hyllestalbum til Knutsen & Ludvigsen i forbindelse med 50-årsjubileet. Der sang blant andre Racer (DumDum Boys) og Silja Sol.

– For oss i familien er jo det fantastisk at det skjer så mye med Knutsen & Ludvigsen-universet på forskjellige steder og scener, sier Fredrik Lorentzen.

– Ikke av kommersielle grunner

Den nye forestillingen på Ole Bull Scene er basert på et manus som ble skrevet for scenen i Trondheim, med sketsjer og musikk som Knutsen og Ludvigsen selv fremførte i sine glansdager.

– Men showet i Bergen må jo bli bedre, sier Lorentzen og ler.

Fredrik Lorentzen sammen med barna Gustav (11) og Helena (13).

Han er opptatt av at alt de sier ja til skal holde kvalitetsmål.

– Det må gjøres skikkelig og med engasjement. Filmene fikk til det anarkistiske med dette universet, men personlig er jeg svak for teater- og livesammenheng – det at sangene kan leve i direkte kontakt med et publikum.

– Er det mye penger å tjene?

– Egentlig ikke. Men dette er uansett ikke noe familien gjør av kommersielle grunner. Arbeidet pappa gjorde er noe vi er genuint stolt av. Det er en kulturarv som vi ønsker skal leve videre – og da er det helt nødvendig med filmer, teater og alt det andre, sier Lorentzen.

Synger på farfarens sanger

Datteren hans, Helena på 13, husker ikke farfaren, men er veldig stolt over det han fikk til.

– Han laget mange gøyale ting. Jeg kan mange av sangene og synger på dem hele tiden, sier Helena.

Helena og Gustav Lorentzen sammen med Tormod Løvold. Han spiller Ludvigsen, alter egoet til farfaren deres.

Hun ønsker å gå i farfarens fotspor.

– Jeg er litt musikkgal, så jeg ønsker å jobbe med musikk. Men vi får se, jeg er jo bare 13.

Bjarte Hjelmeland er medprodusent gjennom selskapet Over Norge, som også setter opp Jan Eggum-forestillingen «En natt forbi» på Forum scene i høst.

Han ønsker å lage en Knutsen & Ludvigsen-forestilling anno 2022.

– Med vår humor og med referanser som barn kjenner igjen. Låtene spenner jo fra knallsterke poplåter til absurde sanger som egger fantasien. Vi prøver nok å fange den uvørne frekkheten som Dolmen og Lorentzen hadde som gjorde at min generasjon satt og tenkte: «Har de lov til det der?» , sier Hjelmeland.

Tror på normal teaterhøst

Han håper og tror at høsten 2022 blir den første normale teatersesongen i Norge på tre år.

– Vi har jo blitt lurt noen ganger de siste årene alle sammen, ikke minst publikum som har kjøpt billetter til ting som er blitt avlyst eller flyttet med alt det stresset det fører med seg. Billettsalget på Eggum-musikalen tyder i hvert fall på at folk er på vei tilbake til oss, påpeker Hjelmeland.

Kato Ådland (til venstre) er musikalsk ansvarlig for Knutsen & Ludvigsen-forestillingen.

Tormod Løvold har også forhåpninger om at dette skal slå til, slik at de kan spille hele høsten.

– Dolmen skrev til oss at sketsjene bare er et utgangspunkt, at vi må gjøre stoffet til vårt. Vi skal på en måte gjøre en konsert slik som de ville gjort det, men også prøve å tøye strikken så langt som mulig. Og det vil vi.

