Heretter vil du elske tunnelene på Vestlandet

Billedrik kulturhistorie med skarpe svinger og stor dramatikk.

Halvor Folgerø har reist Vestlandet rundt for å fortelle om hverdagsdramatikken vestlendingen har levd med siden bilen kom.

Fakta «Vestlandsvegar. Historier om farlege og spektakulære vegstrekk» Halvor Folgerø Samlaget Les mer

Dagens gamle veier var en gang splitter nye veianlegg. «Vestlandsvegar», av journalist og forfatter Halvor Folgerø, handler om tilværelsen som bilist og vestlending inntil tunnelbyggingen skjøt fart. I våre dager er det kanskje en og annen som i tunnelens mørke tenker at gamle dagers bilveier var bedre, da hadde man i det minste utsikt. «Vestlandsvegar» kurerer slik nostalgi på en opplysende måte.

Boken er rikt illustrert med fotografier hentet fra arkivene. Den gang var brøyteskavlene høye som hus, og veiene skar seg inn i loddrette fjellvegger. Fotografiene vitner om en skrekkens tid for bilkjøring, spesielt i møte med buss og trailer, samt plutselige ras, snøskred og alt annet en lunefull natur har å by på.

I tillegg til de mange arkivfotoene har boken bilder som dokumenterer hvordan det har gått med de gamle veiene. Helge Skodvins bilder av massive fjellvegger likner skulpturer av grått og gull. Fotografiene forteller varsomt om natur som tar seg til rette når veiene blir forlatt.

Bildene er akkompagnert av Halvor Folgerøs tekster. Han har reist rundt og snakket med mennesker som har opplevd dramatiske ulykker, ofte med døden til følge. Flere av dem var involvert i ulykker som barn, blant annet Åshild Aga og Arvid Måkestad. På 1970-tallet satt de i hver sin skolebuss på vei til Odda, da en av bussene kjørte utfor veien. Hendelsen har satt sine spor, helt frem til i dag.

Elisabeth Tollaksen forteller den rystende historien om da hun som elleveåring i 1970 mistet moren da familiens bil ble truffet av snøskred på Røldalsvegen i Ryfylke. Disse historiene får godt frem hvor farefulle veiene var for sindige vestlendinger.

Leseren får også vite mer om hvordan utvalgte veier ble bygget. For eksempel veipartiet «Tusenmeteren» på gamleveien Årdal–Tyin, der stigningen består av 42 spektakulære hårnålssvinger i sikksakk oppover fjellsiden.

Folgerø trekker frem Måbødalen som en av de villeste veiene, en vei som ble konstruert av ingeniør Peter Landmark på begynnelsen av 1900-tallet. Han står også bak andre veier, som den mellom Dale og Bulken, samt veiene over Tokagjelet og Brattlandsdalen. Folgerø skriver ikke så mye om Landmark, men siterer et minneord som nok sier en del om ham: «Det voldsomste terræng formelig øvet en uimotstaaelig tiltrækning paa hans natur.»

Omreisende «anleggsslusker» bygget de fleste av veiene. Broen over Trolljuvet på Åkrafjordvegen ble bygget av tyskerne under krigen. På samme strekning finnes en bro som fortsatt venter på vei, nemlig den ambisiøse broen over Eintveitelva. Broens eksistens levner ingen tvil om at gamle dagers vestlendinger lengtet etter mer kontakt, og Folgerø kaller broen et monument over «ukuelig optimisme og fremtidshåp».

«Vestlandsvegar» er foruten interessant kulturhistorie også en viktig påminnelse om hvilke syvmilssteg veistandarden har tatt siden den gang veisluskene hang i fjellsidene og banket hull til dynamittkubbene med feisel. Dette inneholder boken flere bilder av.

Jeg har iblant irritert meg over alle tunnelene her på Vestlandet. Etter å ha lest «Vestlandsvegar» skal jeg imidlertid legge min elsk på dem, vel vitende om hvilken velsignelse de ble for hardt prøvede bilister.