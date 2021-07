Trolltunga godkjent som nasjonal turiststi

Miljødirektoratet har torsdag autorisert Trolltunga i Ullensvang som nasjonal turiststi.

Trolltunga i Ullensvang har fått status som Nasjonal turiststi. Foto: Tore Meek / NTB

NTB

– Vi er glade for at vi nå kan autorisere Trolltunga som nasjonal turiststi, et verdenskjent ikon der naturens eget verk utgjør attraksjonskraften, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i en presesmelding.

Trolltunga, som ligger i Ullensvang kommune, er den fjerde stien som har blitt autorisert. Fra før har Fosseråsa i Geiranger og Kjerag og Preikestolen i Lysefjorden fått denne statusen. Inntil 15 stier kan bli autorisert som Nasjonal turiststi.

De nasjonale turiststiene skal være gode eksempler i et bærekraftig norsk reiseliv. Det er stier med stor attraksjonskraft, svært mange besøkende og stor andel internasjonale gjester, skriver Miljødirektoratet.