Det var en tydelig stolt Øyvind Staveland som mottok Medaasprisen på vegne av Vamp mandag kveld.

Det populære bandet ble hedret foran en fullsatt Store Scene på DNS. Staveland har styrt troppene i 25 år og vet å sette pris på prisen, som ble delt ut av to av barna til Ivar Medaas, Yngvill og Nils.

– Jeg blir jo skikkelig kry når jeg leser statuettene og begrunnelsen for prisen. Det handler om noe mer enn å gjøre noe bra på en plate eller salgsvolum. For det virker som om juryen mener at Vamp betyr noe, at vi tar vare på røttene og vårt eget ståsted. Vi har alltid brukt dialekt som hovedverktøy – og det er flott å bli anerkjent for det, sier Staveland til BT.

Marita Aarekol

Vamp kvitterte med en minikonsert. På festkonserten på DNS deltok også Eivør Pálsdóttir, Elisabeth Moberg, Sigurd Sele, Stanley Jacobsen samt Medaasprisens styreleder, Claus Sellevoll. Konserten ble avsluttet med Vamps egen versjon av Medaas-klassikeren «Dar kjem dampen». Publikum kvitterte med trampeklapp i flere minutter.

Marita Aarekol

Medaas-prisen blir årlig utdelt en utøvende kunstner, som i Ivar Medaas’ ånd tar utgangspunkt i lokale tradisjoner og som bruker egen dialekt. Tidligere vinnere er blant andre Herborg Kråkevik, Jon Eikemo, Jan Eggum, Fargespill, Helge Jordal og Øystein Sunde.

Prisen er en bronseplakett og 20.000 kroner.