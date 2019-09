Sist Jacobsen spilte i Bergen, fikk hun daglig massasje på Brann Stadion

FIRE FINE: 72-åringen deler opplevelser fra en rik karriere.

STYKKE: Anne Marit Jacobsen i «Jacobsen, vær så god!». Gorm Kallestad/NTB scanpix

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Hva: «Jacobsen, vær så god!» med Anne Marit Jacobsen

Hvor: Ole Bull Scene

Når: Fredag og lørdag klokken 19.00

Hvorfor: Anne Marit Jacobsen er en av nestorene i norsk film- og teater. Nå kommer hun til Bergen med en forestilling som hyller livet på teater og foran kamera.

– Det er alltid gøy å spille i Bergen. Da vi gjorde «Min familie» på DNS i 2010, måtte jeg får massasje på Brann Stadion nesten hver dag. Rollen var så tøff og slitsom, sier Jacobsen og ler over telefonen. Hun sitter i bilen på vei over Hardangervidda når BT snakker med henne.

– Jeg har sånn flyskrekk, så jeg foretrekker å kjøre selv til Bergen, sier hun.

Hun har allerede spilt 70 forestillinger for Riksteatret. Spillingen i Bergen blir den første i privat regi. Derfor drar hun over noen dager før.

– Jeg begynner å bli gammel, så jeg må vite at teksten sitter. Det er en stund siden forrige forestilling Jeg må sjekke at pusten holder i en time og 15 minutter. I tillegg har vi nytt crew og egen teknikk. Det er mye å tenke på.

– Hva handler stykket om?

– Det handler litt om roller jeg har gjort og roller jeg drømmer om å gjøre. Det virker som at folk har mye glede av det. I et nummer skal Gro Harlem Brundtland prøve seg som Lily Valentine, sier Jacobsen.

Arvid Ones fra Bergen har regien.

– Arvid er en prins. Han er ryddig, luker unna unoter og slikt. Ellers gjør han som jeg sier, sier hun og ler nok en gang.

Dag Johan Haugeruds spillefilm «Barn», som hun spiller i, har verdenspremiere på filmfestivalen i Venezia denne uken. Men Jacobsen prioriterer å være i Bergen.

– Innspillingen var en fantastisk opplevelse. Alle må se filmen.

– Du har også en Jon Fosse-bok på gang?

– Jon spurte om jeg kunne velge ut dikt av ham og gi ut i bokform. Tittelen blir «Ro mitt hav». Jeg er stolt av boken. Jeg håper at folk vil få et mer avslappet forhold til Jon. Han er ikke så høytsvevende som mange tror, sier Jacobsen.

Her er tre andre ting du kan få med deg i helgen:

Hva: Bergen Fringe Festival

FRINGE: «De syv dødssyndene» fra Lalala (Argentina) ble fremført på fjorårets Fringe i Bergen. Jannica Luoto (arkiv)

Hvor: Cornerteatret

Når: 5.–8. september

Hvorfor: Dette blir en firedagersfeiring med nasjonale og internasjonale komikere, teaterkompanier, musikere og dansere. Årets festival er den tredje i rekken.

Hva: Wilco

WILCO: Jeff Tweedy og Wilco på Bergensfest i 2016. Adrian B. Søgnen (arkiv)

Hvor: USF Verftet

Når: Lørdag klokken 20.00

Hvorfor: Jeff Tweedy og co. har vært en av USAs fremste leverandører av americanarock de siste 25 årene. Konserten på Bergenfest i 2016 viste et samspilt band som tryller frem magi når det trengs.

Hva: Bergen Assembly

TRIENNALE: Tarek Atoui laget instrumenter for døve på Bergen Assembly i 2016. Ørjan Deisz (arkiv)

Hvor: Bergen

Når: 5. september–10. november

Hvorfor: Den ambisiøse samtidskunstmønstringen arrangeres i Bergen for tredje gang–denne gangen med tittelen «Actually, The Dead Are Not Dead». Visningsstedene åpningshelgen er Bergen Kjøtt, Bergen Kunsthall, Entrée, Hordaland kunstsenter og KODE 1 Permanenten.

Publisert 5. september 2019 11:31 Oppdatert: 5. september 2019 14:52