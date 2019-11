En helg for humor og musikalsk moro

Dra på ungdomskonsert i byens eldste tårn, dyrk heavyrock i byens eldste rockeklubb eller nyt forskjellige former for humor. Her er fire fine tips for helgen.

UNG MANN, GAMMEL SCENE: I fjor spilte MachoMayne utendørs på Bergenhus festning. Fredag holder han en sjelden konsert inne i Rosenkrantztårnet. Alice Bratshaug

STANDUP: Dra på humorgalla i Grieghallen

Else Kåss Furuseth er for tiden aktuell med den personlige dokumentarserien «Else om: barn» på TV-Norge. Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hva: Humorgalla

Når: Torsdag kl. 19

Hvor: Peer Gynt-salen, Grieghallen

Hvorfor: Else Kåss Furuseth, Nils-Ingar Aadne og Tore Sagen entrer scenen i Peer Gynt-salen torsdag kveld og byr på både standup og musikalsk humor under årets Humorgalla. Med seg har de canadiske Paul Myrehaug og Mathias Luppichini, som omtales av arrangøren som en av Norges mest spennende humortalenter.

Komiker og programleder Else Kåss Furuseth er en av de mest kjente komikerne i Norge. I Mai vant hun prisen for beste nyhetsprogram og beste programleder for serien «Else om: selvmord» under Gullruten. På torsdag entrer hun altså scenen i Grieghallen nok en gang, men denne gangen som komiker igjen. Det tror jeg blir gøy.

Marita Ramsvik

KONSERT: Hør Macho i tårnet

TIDENES FØRSTE: MachoMayne skal være med på det som er tidenes første rap-konsert i Rosenkrantztårnet. Alice Bratshaug

Hva: U18-konsert med MachoMayne og Steffen Kvidahl

Når: Fredag kl. 19

Hvor: Rosenkrantztårnet

Hvorfor: De eldste delene av Rosenkrantztårnet stammer fra rundt år 1270, og det som skal ha vært kong Magnus Lagabøtes kastell, altså hans festning. I 1270, altså for nesten 750 år siden, var ikke bergensrapperen MachoMayne født. Men på fredag inntar 15 år gamle MachoMayne, som egentlig heter Kaj Gripsrud Hjelmeland, historisk grunn for å holde konsert.

MachoMayne slapp nylig singelen «HÆ», og han har tross sin unge alder rukket å slippe låter som «Fidget Spinner», «Skolegården» og «Simpelthen». I tårnet på Bergenhus får han selskap av Steffen Kvidahl, som befinner seg i et av de mer følsomme hjørnene av bergensrappen. Han slapp nylig sin nye låt «Bli», sammen med Breveglieri, en annen lovende figur i bergensrappen

Fredag er det klart for tidenes første hiphop-konsert i den gamle kåken til Magnus Lagabøte.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Finn frem din indre tungrocker

FESTSTEMT: Heavy Metal Kings i fri dressur under Den Store Heavy Metal Festen XIV. Fra venstre står Gedda Herfindal, Tony Vetaas, Tarjei A. Heggernes og Heine A. Heggernes, mens Thomas Tofthagen ligger foran. Yngvild Kristiansen (arkiv)

Hva: Den Store Heavy Metal Festen XXI

Hvor: Hulen

Når: Fredag kl. 21

Hvorfor: For bergenske heavyrockere kommer julaften tidlig, hvert eneste år. Hele 20 ganger har nemlig Hulen arrangert Den Store Heavy Metal Festen seint på høsten. Også i år blir det en helaften viet alt fra dongeriklær og puddelhår til tung åttitallsrock og nostalgisk headbanging.

På scenen står som vanlig coverbandet Heavy Metal Kings, anført av økonom Tarjei Heggernes. På repertoaret står høyverdige bidrag fra navn som Kiss, Metallica, Iron Maiden, Twisted Sister og Judas Priest. Eller som Heggernes selv sier:

– En god heavy metal-låt er gøy å drikke øl til og skrike med på av full hals. Gode refreng som alle kan være med på og hytte med neven til!

Erik Fossen

KONSERT: Vestlandshumoristisk førjulskos

HØYTIDELIG: Ragnar Hovland, Bjørn Tomren og deres Poporkester går julen i møte med dobbeltkonsert på Cornerteateret. PRESSEBILDE

Hva: Hovland og Tomrens popleksikon

Hvor: Cornerteateret

Når: Fredag og lørdag kl. 20

Hvorfor: Det er ikke småtterier Ragnar Hovland, Bjørn Tomren og bandet deres legger opp til i helgen. «En alfabetisk gjennomgang av det forrige århundrets populærmusikk» heter det i konsertbeskrivelsen. Vi får anta at dette er utslag av den samme lune humoren som karakteriserer truppens opptredener.

Her kan man risikere å møte Pet Shop Boys i trekkspillversjon, stilles til veggs av popquizmester Hovland eller miste haken i gulvet av ren forfjamselse over Tomrens vokalakrobatikk. Litt alternativ julestemning og noen sarte stubber fra sistnevntes ferske solodebut blir det nok også tid til.

Erik Fossen