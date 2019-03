VGs styreleder Torry Pedersen vil ikke svare på hvilken versjon han tror på: Sofies versjon eller journalist Lars Joakim Skarvøys.

Styreleder Torry Pedersen i VG tok initiativet til det han karakteriserte som en «kirurgisk gjennomgang» av VGs dekning av dansevideoen av Trond Giske fra Bar Vulkan.

VG konkluderer med at man ikke finner dekning for påstanden om at Skarvøy har fabrikkert et sitat av Sofie, slik Sofie selv påstår, skriver Aftenposten.

Sofie er kvinnen på videoen som danser med Giske. Hun ønsker ikke at hennes fulle navn brukes.

– Når det nå er oppstått en uenighet om hvorvidt Sofie lyver eller ikke, tror du det da blir ro, og har man lykkes med det du ba om – en kirurgisk gjennomgang?

– Igjen dette dreier seg om den redaksjonelle biten av dette, det kan jeg ikke gå inn på.

Jan Tomas Espedal

– Handler ikke dette om at du har fått den rapporten du trenger for å legge denne saken død og gjenopprette tilliten til VG?

– Nei, det jeg skal ta stilling til er hva Steiro hadde gjort.

– Men du snakket om å gjenopprette tilliten til VG. Dersom det er tvil om hvilken versjon som er riktig, blir det da ro og mulig å gjenopprette tilliten?

– Det bestemmer dere, journalistene på den andre siden, gjennom hva dere skriver. Det kan ikke jeg legge meg opp i. Jeg mener at rapporten gir grunnlag for at jeg kan ha tillit til Steiro. Så er det VGs fremtidige journalistiske arbeid som skal til for å reetablere tilliten.

– Hvilken versjon stoler du på, Sofies eller Skarvøys?

– Det tar ikke jeg stilling til, fordi det skal ikke jeg legge meg opp i.

– Hvorfor ikke, det er ikke en redaksjonell vurdering, men en vurdering av rapportens faktiske innhold?

– Det trenger jeg ikke gå inn på.

Pedersen: Riktig av styret å be om en gjennomgang

– Hvorfor tok du Ikke initiativ til det du kalte en kirurgisk gjennomgang før Sofie sto frem i TV 2?

– Det var fordi det var en intern gjennomgang i VG. Denne reportasjen åpnet jo opp saken og fikk konsekvenser for VGs omdømme. Da fant jeg det riktig at styret måtte be om en grundig gjennomgang av hele saken, så åpent som mulig.

– Var det at saken fikk stor oppmerksomhet og ikke selve innholdet som gjorde at du ba om en slik gjennomgang?

– Jeg visste ikke at hun opplevde at behandlingen hun var utsatt for var slik det ble tegnet et bilde av i TV 2.

– Men at hun ikke vedkjente seg sitatet i VG sa hun jo til NRK bare timer etter at VG publiserte saken. Så det var jo i realiteten ikke noe nytt?

– Vel, jeg er ikke enig i at det spørsmålet er helt presist stilt. Det er riktig som du sier at NRK brakte en annen versjon kort tid etter. Den ble tatt inn i VGs dekning ganske umiddelbart. Så oppsto debatten, etter TV 2s innslag, om hun har sagt det VG har skrevet. Vi kan bare summere opp at VGs håndtering av saken ikke har vært god.

– De som har laget rapporten har integritet

– Svekker det ikke tilliten til gjennomgangen at det er sjefredaktør Gard Steiros nestkommanderende, nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken, som har ledet arbeidet?

– Jeg tror at så lenge en gjør interne gjennomganger i mediehus, så vil de alltid måtte bli gjort av noen andre enn sjefredaktøren om vedkommende er implisert. Det er de jo stort sett alltid. I tillegg mener jeg at det reiser noen ekstraordinære problemstillinger rundt redaksjonell virksomhetsstyring. Det er hensyn til kilder og upublisert materiale. Totalt sett er min tro at de som har jobbet med dette har den nødvendige integritet til å fremstille dette så korrekt som mulig.

Jan Tomas Espedal

– Når Schibsteds konsernsjef uttaler seg om når granskingen bør være ferdig, er ikke dette noe som kan oppfattes som uheldig eierinnblanding?

– Her tror jeg man forsøker å fremstille en sak annerledes enn det den er. Hun forsøkte høflig å svare på når dette foreligger. Hun ga ikke uttrykk for noen som helst posisjon i forhold til sakskomplekset. Det har heller ikke jeg gjort.

– Jo, men mandatet ble gitt av deg?

– De hadde jobbet med dette. Jeg svarer på spørsmål fra mediene.

– Bør styreledere i mediekonsern alltid svare på spørsmål?

– Man skal etter mitt skjønn være medgjørlig overfor mediene, men man må ikke alltid svare på spørsmål. Bare når de er relevante.

For ordens skyld: Gard Steiro er tidligere sjefredaktør i Bergens Tidende, og BT er en del av samme konsern som VG.