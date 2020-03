I takt med naturen

Borealis viser at klimakunst ikke trenger å være ubehagelig.

Konserten ble holdt i det nyrenoverte museet: Tårnsalen. Foto: Jannica Luoto

Maja Sievers Skanding

Fakta Avgarde X Borealis: Wildlife Lørdag 7. mars kl. 11 Universitetsmuseet, Naturhistorie, Tårnsalen Medvirkende: Ensemble Avgarde Sigrid Birkeland Djønne – fløyte Diego Lucchesi – klarinett Corinne Camillo – fagott Jostein Stalheim – akkordion Craig Farr – marimba og skarptromme Fremførte verk: Kristin Bolstad – FRI.........SK Gunhild Seim – Align Erik Håkon Halvorsen – Beethoven Eastern Time Marius Neset – Wildlife

Borealis-festivalen har et uttalt mål om å hente musikken ut av de store konsertsalene og nærmere publikum. Ved å åpne nye, mer intime rom å lytte i, kan en også åpne og tilgjengeliggjøre musikken for lytteren.

Festivalen gjør en god jobb med å gi publikum slike uventede konsertarenaer. Årets nykommer blant spillestedene er Naturhistorisk museum, der den flotte hvalsalen huset onsdagens åpningskonsert.

Lørdagens konsert fant sted i et enda vakrere rom i det nyrenoverte museet: Tårnsalen, som har vært stengt for allmennheten i nesten hundre år. Med duften av gammelt treverk, trange trapper, smale søyler, to gallerier og bokmontre langs veggene kunne den vært en del av skolebiblioteket på Harry Potters Galtvort.

Festivalen gjør en god jobb med å gi publikum slike uventede konsertarenaer, skriver BTs anmelder. Foto: Jannica Luoto

Her fikk vi høre musikk av fire unge vestlandskomponister. De fire verkene er alle skrevet med menneskets forhold til naturen i tankene, og bygger alle på relativt enkle prinsipper for å bryte opp og flette sammen på ulike måter, for slik å la instrumentene finne sammen som en naturlig organisme.

Kristin Bolstads stykke tar utgangspunkt i fire glidende toner som gradvis flyter fra hverandre slik at det langsomt dannes stadig nye, interessante harmonier der en kan lene seg tilbake og nyte akustikken under den høye takhvelvingen.

I Gunhild Seims stykke lekes det med unisone toner så elegant at det iblant kan være vanskelig å skille instrumentene fra hverandre, og det dyktige ensemblet får vist hva de kan.

Denne konserten viser imidlertid at det ikke nødvendigvis trengs sterke virkemidler for å vekke publikums økologiske bevissthet, skriver anmelderen. Foto: Jannica Luoto

Erik Håkon Halvorsens stykke for fløyte og elektronikk bruker materiale fra en Beethoven-strykekvartett, og solisten utforsker på imponerende vis hvor mange ulike lyder én enkelt fløytist kan skape samtidig.

Den mest kjente av dagens komponister er Marius Neset. Hans stykke lar smektende melodier og rytmer ta uventede veier før de til slutt møtes igjen.

Neset bruker gjerne improvisasjon som utgangspunkt for verkene sine. Han forsøker å fange musikalske momenter som oppstår spontant i improvisasjonsprosessen og gjenskape dem i bunden form i komposisjonen – litt på samme måte som konservatorene hos museet vi befinner oss i, ønsker å bevare litt av naturens villskap i de utstoppede dyrene i montrene.

Å sitte tett mellom knirkende trevegger og ta inn behagelig pulserende musikk kan fungere som en varm påminner om at vi er del av noe større, skriver anmelderen. Foto: Jannica Luoto

Produksjoner i den nye kategorien «klimakunst» kan lett bli anmassende og påtatt tematiske. Denne konserten viste imidlertid at det ikke nødvendigvis trengs sterke virkemidler for å vekke publikums økologiske bevissthet.

Å sitte tett mellom knirkende trevegger og ta inn behagelig pulserende musikk kan fungere som en varm påminner om at vi er del av noe større.