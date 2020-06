Teatrene i Bergen kan ta storeslem på prisutdeling

– Jeg danser på roser nå, sier en stolt Preben Hodneland. Både DNS og Det Vestnorske Teateret er nominert til en rekke Heddapriser.

«Raskolnikov» er nominert til seks priser. Preben Hodneland ble nominert for beste mannlige hovedrolle. Foto: Amanda Iversen Orlich

Preben Hodneland fra Lindås har tidligere vunnet pris som beste mannlige medspiller for sin rolle i «The Book of Mormon» i 2018. Nå er han nominert til en hovedrollepris for «Raskolnikov», men ønsker ikke å fremheve seg selv.

– Selv om det alltid er veldig gøy med slikt, er det enda bedre å få disse nominasjonene sammen med hele produksjonene. Det har virkelig vært et velsmurt maskineri, sier Hodneland.

Preben Hodneland håper det er lov til å klemme under prisutdelingen i september. – Jeg gleder meg først og fremst til å feire norsk teater, sa han etter offentliggjøringen. Foto: Ørjan Deisz

Storeslem til Bergensscenene

Forestillingen «Raskolnikov», som gikk på Det Vestnorske teateret i høst, er nominert til hele seks Heddapriser i fem kategorier. Stykket, basert på Fjodor Dostojevskijs bok «Forbrytelse og straff», er produsert i samarbeid med Det Norske Teatret i Oslo.

«Raskolnikov» er nominert både for årets forestilling, beste mannlige hovedrolle – Preben Hodneland, beste regi – Kjersti Horn, mens mangeårig DNS-skuespiller Frode Winther og Emil Johnsen er nominerte til årets mannlige medspiller.

Solrun Toft Iversen, leder av Heddakomiteen og teatersjef for Det Vestnorske teatret torde ikke håpe én nominasjon før onsdagens nominering. Nå står hun med totalt åtte. Foto: Ørjan Deisz

I tillegg ble de nominert for «Beste audiovisuelle design» sammen med Transitteatret. DNS tok også med seg nominasjoner i kategorien «beste barneteater» og«beste scenetekst».

Bergenseren Even Stormoen er, i likhet med Hodneland, nominert til beste mannlige hovedrolle for sin rolle som Max i «Hjemkomsten», i regi av Rogaland teater.

Selve utdelingen vil være 13. september på Den Norske Scene i Oslo.

– Kjempeviktig for frittstående teater

– Vi legger bak oss et teaterår som endte med å bli et unntaksår, men som likevel ga så mange fine opplevelser, innledet Jan H. Landro, talsperson for juryen.

Amputert sesong til tross, juryen er fulle av lovord om de prestasjonene som nå er blitt nominert. Transitteatret i Bergen kunne, som en av få frittstående scener, smykke seg med to nominasjoner. Deriblant «Årets forestilling» for «03:08.38 – Tilstander av unntak».

– Slik vises også viktigheten av de mindre scenene. Det er gøy at vi er med på å gjøre norsk teater mindre like, forteller regissør Tore Vagn Lid. Han kaller nominasjonene «kjempeviktige».

Regissør og teatersjef Tore Vagn Lid og produsent Tor Christian Bleikli under offentliggjøringen av Heddanominasjonene onsdag. Foto: Ørjan Deisz

– Jeg er så klart veldig stolt av dette, det har vært en enorm interesse for prosjektet, og da er det ekstra stas at det også blir hedret på denne måten.

Forestillingen er nå i ferd med å settes opp i Oslo, deretter i Danmark. Så langt er det ingen planer om en ny runde i Bergen.

– Neste år er det 10 år siden den forferdelige tragedien som forestillingen tematiserer, og da er det nærliggende at vi muligens setter den opp igjen her.

Samarbeid er viktigst

– Her kommer vi som den ferskeste i klassen. Jeg er helt satt ut, forteller en tydelig rørt Solrun Toft Iversen. Dagen før nominasjonene ble offentliggjort, var tanken om en nominasjon fjern. Nå står hun med åtte.

– Det viser at samarbeid mellom scenene er viktigst, og Bergen som teaterby har i år først og fremst kjørt utenfor løypen når det gjelder produksjoner, sier Iversen.

Akkurat som Hodneland, er også hun full av lovord om produksjonen.

Peiman Azizpour, Kristi Helene J. Engeberg og Knut-Erik Engemoen var strålende fornøyd med en nominasjon for årets barneforestilling, «Wendy og Peter Pan», i regi av DNS. Foto: Ørjan Deisz

– Absolutt alle i ensemblet har sammen tatt ansvar for at dette skulle bli det modige prosjektet vi satset på. Fra å vaske de blodige sokkene til Preben, til å tørre å våge å spille hele kildematerialet.

Iversen mener at antallet nominasjoner viser vekten av hvor mye arbeid som er lagt ned i forestillingen. Kombinasjonen moderne sceneshow, med klassisk materiale, er tydelig sterk.

– Noen ville si «Kanskje vi skal kutte dette», men regissør Kjersti Horn kjørte på. Jeg er ufattelig stolt over alle som har vært og er en del av dette, avslutter teatersjefen.