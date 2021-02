Trenger du noe nytt å lese, høre eller se på? Sjekk ut anbefalingene.

Fem bergensprofiler gir tips om bøkene, podkastene og seriene de er oppslukt av for tiden.

Musikken Stina Talling hører på gir henne «en skikkelig 2000-talls good vibe». Foto: Bergens Tidende

Til tross for at kulturlivet så smått har begynt å åpne opp igjen, er smittesituasjonen slik at mange fremdeles holder seg innendørs.

Da kommer tips om tv-serier, bøker og podkaster godt med.

Her er noen utvalgte godbiter fra et utvalg lokale kulturprofiler:

1 Anders Beyer leser Barrack Obamas erindringer Anders Beyer er festspilldirektør for Festspillene i Bergen. Foto: Alice Bratshaug / Bergens Tidende Anders Beyer anbefaler: Filmen «On the Basis of Sex» på Netflix og boken «Et Lovet Land» av Barack Obama. – Jeg synes filmen er fantastisk, den minner oss om at vi stadig vekk i det åpne og det skjulte har diskriminering i samfunnet, forteller Beyer. – Vi må oppmuntre våre døtre til å ta opp den kampen, legger han til. For tiden leser han Barrack Obamas erindringer. – Han er veldig eksplisitt med sin usikkerhet, og utstiller seg selv der han har vært i tvil, forteller Beyer. – Hva er det du liker så godt med den? – Dette er ikke en rigid fortelling fra ett punkt til et annet, den har en spenning i seg, forteller Beyer.

2 Ingebjørg Berg Holm lytter til podkastmusikaler Krimforfatteren Ingebjørg Berg Holm har nylig gitt ut sin tredje roman. Foto: Rune Sævig Ingebjørg Berg Holm anbefaler: Boken «Korrektur av et sorgens kapittel» av Eivind Riise Hauge og podkastmusikalen «In Strange Woods». – Jeg har nettopp lest ferdig «Korrektur av et sorgens kapittel», den var veldig god og skiller seg ut fra de typiske norske middelklasse samfunnsromanene, forteller Holm. – Hva var det som gjorde den så god? – Den har et eget driv og trøkk. Han skildrer en karakter som jeg blir fascinert av. Jeg får sympati med han selv om jeg på ingen måte kan forsvare det han gjør i det hele tatt, forteller hun. I jobben som arkitekt lytter Holm mye til podkaster og lydbøker mens hun tegner. – En sjanger jeg synes er utrolig morsom er podkastmusikaler, det er veldig gøy og fascinerende, sier Holm. – Er det en podkastmusikal du kan anbefale? – Den siste jeg hørte var «In Strange Woods. Det er en genial og enkel måte å spille inn en musikal. Jeg drømmer faktisk litt om å lage min egen en dag, legger hun til.

3 Petter Snare har albumet «Fairy Tales» på repeat Petter Snare er direktør for Kode Kunstmuseene i Bergen. Foto: Alice Bratshaug Petter Snare anbefaler: Albumet «Fairy Tales» av Radka Toneff og boken «Vi er fem» av Mathias Faldbakken. Snare tenker vi kan la amerikansk samfunnspolitikk ligge for en stund, og at det derfor er lov å droppe podkaster og heller høre på musikk, forteller han. – Akkurat nå har jeg Radka Toneffs «Fairy tales» på repeat. Det er en av de aller fineste platene noensinne, sier Snare – Hva leser du for tiden? – Jeg har akkurat lest Matias Faldbakkens «Vi er fem». Nå leser jeg boken til Obama, «Et lovet land», forteller Snare.

4 Stina Talling ser på Rådebank Youtuber og artist Stina Talling deltar i årets utgave av Melodi Grand Prix. Foto: Ørjan Deisz Stina Talling anbefaler: Serien Rådebank på NRK og albumet «Plastic Hearts» av Miley Cyrus. – Jeg har begynt å se på rådebank på NRK, det anbefaler jeg på det sterkeste, forteller Talling. – Hva er det du liker med serien? – Man får et innblikk i ungdomstiden til folk. Serien viser hverdagslige problemer, og det er gøy å se hva rånerne driver med for tiden. Det virker veldig ekte, sier hun. I det siste har hun hørt mye på det nye albumet til Miley Cyrus, «Plastic Hearts». – Det gir meg en skikkelig 2000-talls good vibe. Hun har en helt rå stemme, som jeg synes er røff og kul, forteller Talling.

5 Frank Nes leser om manageren til engelsk fotballag Frank Nes er daglig leder i Bergen Live og Bergenfest. Foto: Eirik Brekke Frank Nes anbefaler: Serien «Its a Sin» på HBO og boken «Viva Nuno II 'Nunoism'». Nes ser «Its a Sin» som handler om utbredelsen av hiv/AIDS i London på 80-tallet sammen med sin kone og datter. – Det er en fin fortalt historie, også for vår datter på 23 som ikke har opplevd den tiden. Jeg var ung da HIV- og AIDS-bølgen kom, forteller han. – Hva er det du liker med serien? – Serien har gode skuespillerprestasjoner og kanskje litt overføringsverdi til den tiden vi har opplevd med koronaepidemien, forteller Nes. For tiden holder han på med boken «Viva Nuno II 'Nunoism'», om manageren til fotballaget Wolverhampton, Nuno Espírito Santo. – Det er blitt en kultbevegelse rundt Nuno. Dette er artig lesning, en blanding av britisk sosialrealisme, fotball og drømmer sydd sammen på en underfundig måte, sier han.